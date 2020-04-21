В Джизакской области 19 апреля примерно в 07:20 водитель ВАЗ-21063 Б. У. наехал на четырехлетнюю У. С., сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел на 49-м км автодороги 4Р-34 в Заминском районе, когда девочка переходила дорогу. У. С. с телесными повреждениями доставили в районное медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Следственный отдел при ОВД Заминского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.