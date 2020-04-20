В интервью «Газете.uz» ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства, координатор сельскохозяйственной программы Всемирного банка в Центральной Азии Сергий Зоря рассказал о том, как пандемия коронавирусной инфекции влияет на сельхозпроизводство и продовольственную безопасность в Узбекистане и какие риски возникли для национального рынка продуктов питания и местных экспортёров.

О воздействии пандемии коронавируса на сельхозпроизводство в мире

Пока трудно назвать точные масштабы ущерба пандемии для мировой экономики в целом и для сельского хозяйства в частности. Однако на глобальном уровне ее влияние на данную отрасль пока минимальное.

Так, цены на мировых рынках зерновых культур (пшеница, кукуруза и рис), которые являются ключевыми для продовольственной безопасности большинства стран мира, на сегодняшний день остаются стабильными. Следует отметить, что мировое производство и конечные запасы зерна в 2019 году были выше показателей предыдущих лет и выше, чем во время глобального продовольственного кризиса в 2008—2009 годах.

В настоящее время основными рисками для сельского хозяйства в мире являются ограничения на международную торговлю сельхозпродукцией, вводимые отдельными правительствами, трудности с логистикой, приводящие к прерыванию цепей ее поставок конечным потребителям на внутренних и внешних рынках, а также ограничения мобильности сельскохозяйственной рабочей силы внутри стран в связи с принимаемыми карантинными мерами.

О ситуации в сельском хозяйстве Узбекистана и снабжении населения продуктами питания

В Узбекистане пандемия пока не привела к значительным перебоям работы в сельском хозяйстве. Правительство принимает все необходимые меры, чтобы весенняя посевная прошла успешно, новый урожай плодоовощной продукции беспрепятственно доходил до потребителей, а работники отрасли могли относительно свободно добираться до своих рабочих мест.

Местный рынок отреагировал на панику, вызванную пандемией, повышением цен на продукты питания. Однако цены на их основные виды, например, местную пшеницу и муку, на сегодняшний день если и увеличились, то незначительно. Кроме того, мы видим, что полки магазинов и прилавки базаров заполнены продукцией, в махаллях открываются точки реализации продовольственных товаров, а многие продавцы предлагают доставку продуктов на дом.

Конечно же, нельзя исключать, что в некоторых регионах страны возможен временный дефицит определённых видов продуктов питания, но местные власти принимают достаточно оперативные меры для решения данного вопроса.

Например, сообщалось о нехватке муки местного производства в Андижанской области. Действительно на время карантина необходимо увеличить объемы поставок пшеницы для мукомольных заводов и муки для продовольственных магазинов в областях, что и делается со стороны правительства.

В тоже время, потребителям не следует поддаваться панике и закупать муку в чрезмерных объёмах. Запасов пшеницы в Узбекистане более чем достаточно, и уже в июне начнется уборка нового урожая зерновых, что позволит дополнительно нарастить запасы муки местного производства.

Вышеназванные меры, принимаемые правительством, поддерживают спрос на местную сельхозпродукцию на внутреннем рынке. Кроме сахара, муки и растительного масла, Узбекистан по большому счёту не зависит от импорта продуктов питания. Главное в этом сезоне, чтобы фермеры по всей стране смогли своевременно посадить и собрать урожай своей продукции.

О рисках для местных экспортёров плодоовощной продукции в результате изменения экономической ситуации в странах-импортёрах

Среди рисков для сельского хозяйства Узбекистана в 2020 году можно назвать сложности с экспортом местной плодоовощной продукции на зарубежные рынки. За последние три года объёмы её экспорта выросли с 570 млн долларов до 1,3 млрд. Однако в связи со снижением покупательной способности населения в России и Казахстане, являющихся основными импортёрами местных овощей и фруктов, а также девальвацией их национальных валют, ожидается снижение спроса на данную продукцию.

В то же время, сельхозпродукция из Узбекистана зачастую продаётся дешевле продукции конкурентов, скажем, из Турции и Чили, что может привести к относительному росту спроса на узбекские фрукты и овощи в 2020 году. Но на данном этапе сложно делать какие-то конкретные прогнозы для местных экспортёров плодоовощных культур.

О влиянии пандемии на производство и занятость в сельском хозяйстве Узбекистана

В 2020 году рост данного сектора скорее всего замедлится, как и экономика Узбекистана в целом (согласно прогнозам ВБ, рост экономики страны в текущем году снизится с 5,7% до 1,6% — ред.). Вместе с этим рост аграрного сектора по сравнению с другими отраслями будет выше среднего благодаря повышенному спросу на продукцию сельского хозяйства в период пандемии, чего не скажешь о других отраслях национальной экономики.

Посевы озимой пшеницы хорошо перезимовали, и урожай зерновых будет не ниже, чем в прошлом году, когда их объёмы достигли 6 млн тонн. Посев хлопчатника проходит нормально благодаря хорошей подготовленности хлопковых кластеров.

Кроме того, следует учитывать помощь государства в создании «зелёных коридоров» для своевременной поставки фермерам семян, горюче-смазочных материалов и удобрений, а также выделение льготных кредитов для их покупки. Скоро наступит основной сезон сбора картофеля, фруктов и овощей, подготовку к которому уже начали фермерские хозяйства.

Факторами, способствующими понижению роста в отрасли и, в какой-то мере, занятости, будут уменьшение спроса на экспорт продукции плодоовощеводства в странах-импортёрах, о чём уже говорилось ранее. Негативное влияние также может оказать снижение покупательной способности населения Узбекистана в результате уменьшения доходов и переводов средств трудовых мигрантов в результате экономического кризиса, вызванного пандемией. Временные ограничения на передвижение рабочей силы, задействованной в сборе урожая, особенно граждан, приезжающих на сезонные сельхозработы из других областей страны, также внесут вклад в замедление роста в отрасли.

Риски для рынка Узбекистана в связи с сокращением или прекращением отдельными странами экспорта продуктов питания

В начале апреля главы Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) призвали страны мира предпринять усилия для недопущения ограничений международной торговле во избежание перебоев со снабжением продовольствием.

Действительно, отдельные правительства ввели временные ограничения или прекратили экспорт ряда продуктов питания для обеспечения собственной продуктовой безопасности. Всемирный банк разделяет озабоченность ФАО, ВОЗ и ВТО и считает, что экспортные ограничения не решат проблемы с обеспечением продовольствием в тех странах, где правительства создают барьеры для международной торговли сельхозпродукцией.

Это несвоевременные ответные меры, учитывая, что пандемия и так создаёт множество рисков и неопределённости для глобальных рынков. Учитывая, что мировые запасы продовольствия велики как никогда, запрет на экспорт сельхозпродукции причинит ненужный вред, включая повышение цен на продукты питания, и лишь усугубит экономические и социальные последствия кризиса для населения.

В частности, на ситуацию в Узбекистане могут повлиять экспортные квоты на пшеницу и муку, введённые Казахстаном с 1 апреля текущего года. Объём апрельской квоты на экспорт пшеницы из этой страны установлен правительством в размере 200 тыс. тонн, а муки — 70 тыс. тонн. Экспортные квоты приведут к уменьшению импорта в страны-потребители данной продукции, включая Узбекистан. Однако негативный эффект этих ограничений для Узбекистана будет небольшим и временным. Чем это можно объяснить?

Во-первых, в марте Узбекистан импортировал в два раза больше казахстанской пшеницы и муки, чем в январе и феврале текущего года, создав тем самым достаточные запасы на ближайшее время. Местные мукомольные заводы также имеют переходные запасы муки.

Во-вторых, государственные запасы и резерв зерна в Узбекистане на начало апреля составляли 1 млн тонн, из которых можно получить 750 тысяч тонн муки. Для информации, среднемесячное потребление муки в стране составляет не более 300 тысяч тонн.

В-третьих, Узбекистан может продолжать импорт пшеницы и муки в пределах экспортной квоты, установленной Казахстаном. И наконец, новый урожай пшеницы в Узбекистане будет собран уже в июне. Как я отмечал ранее, это позволит нарастить резервы местной муки.

Таким образом, можно ожидать, что 2020 год Узбекистан сможет пережить со стабильными ценами на муку и хлеб.

О возможном расширении площадей возделывания пшеницы за счёт сокращения более прибыльных плодоовощных культур

Действительно существует риск того, что ограничения на экспорт зерновых со стороны стран-производителей пшеницы могут повлиять на решение правительства Узбекистан увеличить посевы зерновых в 2021 году.

Однако на данном этапе это маловероятный сценарий и совершенно ненужная для страны мера. Площади под пшеницу уже занимают 1,3 млн гектаров, или 35% всех орошаемых в стране земель. Поэтому необходимо повышать среднюю урожайность пшеницы, а не её посевные площади, которые и так достаточно внушительны по своим размерам.

Кроме того, ограничения экспорта пшеницы со стороны Казахстана — это временная мера. Страна входит в десятку крупнейших производителей данной сельхозкультуры в мире, и ей не невыгодно воздерживаться от её продаж. Прошлый год выдался неурожайным для казахстанских производителей. В частности, пшеницы было произведено на 20% меньше уровня последних лет. Это привело к снижению экспорта на 25%. Низкий урожай пшеницы стал причиной роста цены на муку на внутреннем рынке, что произошло задолго до введения правительством Казахстана карантинных ограничений в марте в ответ на пандемию коронавируса.

Кроме того, резкое снижение мировых цен на нефть в том же месяце привело к огромным потерям для бюджета Казахстана, 20% ВВП которого производится в нефтегазовой отрасли. Это ограничило финансовые возможности правительства и, как результат, его способность повысить социальную защиту населения в период кризиса. Все эти события привели к введению временных ограничений на экспорт пшеницы и муки из страны.

Каковы бы не были причины вышеназванных действий со стороны Казахстана, Узбекистан должен извлечь урок из данной ситуации. Необходимы надёжные продовольственные запасы для быстрого реагирования на такого рода ситуации, особенно пшеницы, имеющей стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

Узбекистану предстоит дальнейшая работа над увеличением размеров государственного стратегического запаса пшеницы, а также улучшением механизмов её производства в свете отмены системы государственного плана на зерно в 2021 году. Отказ от государственного контроля в этой области будет мотивировать фермеров к повышению производительность их труда, что должно благоприятно сказаться на качестве и объёмах выращиваемой пшеницы.

Кроме того, необходимы дополнительные государственные инвестиции в семеноводство и содействие местным фермерам в приобретении современных технологий, повышающих урожайность и качество зерна.

О судьбе реформ в условиях экономического кризиса

Очень важно, чтобы нынешний экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, не был использован в качестве повода для возврата к старым административно-командным методам управления в сельском хозяйстве или в других отраслях экономики Узбекистана, а также не стал причиной отмены позитивных результатов экономических реформ в стране за последние несколько лет.

Необходимо продолжить работу по уменьшению регулирующей роли государства в агросекторе, внедрению здесь рыночных механизмов, его дальнейшей диверсификации и модернизации, а также привлечению отечественных и иностранных инвестиций.

Эти меры приведут к росту доходов местных фермеров и агропредприятий за счёт повышения эффективности производства и расширения их экспортного потенциала. Всемирный банк продолжит оказание финансового и технического содействия правительству в достижении вышеназванных целей.

В это трудное для Узбекистана время Всемирный банк также продолжит работу с другим международными донорами с целью оказания поддержки усилиям правительства в смягчении последствий пандемии коронавируса для здоровья населения, его социального благополучия, бизнеса и национальной экономики в целом.