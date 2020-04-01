Продовольственная безопасность и источники средств к существованию миллионов людей по всему миру зависят от международной торговли. Об этом говорится в совместном заявлении генеральных директоров ФАО, ВОЗ и ВТО Цюй Дунъюя, Тедроса Адханома Гебрейесуса и Роберту Азеведу.

«По мере того, как страны принимают меры, направленные на то, чтобы остановить набирающую темпы пандемию COVID-19, следует действовать с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности», — подчеркивается в заявлении.

По мнению глав трех международных организаций, действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны добиваться того, чтобы любые торговые меры не нарушали работу цепи поставок продовольствия. «Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия», — отметили они.

Ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности продуктов питания. Если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых и лишенных продовольственной безопасности групп населения.

«Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке. Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается», — говорится в заявлении.

Дунъюя, Гебрейесус и Азеведу призвали предотвратить повторение таких опасных мер. «В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия с тем, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием», — подчеркнули они.

В заявлении говорится, что также чрезвычайно важно обеспечить защиту производителей продовольствия и работников пищевой отрасли, занятых в переработке и реализации, для минимизации распространения болезни в этом секторе и для поддержания систем снабжения продовольствием. Потребители, особенно наиболее уязвимые, при строгом соблюдении мер предосторожности должны по-прежнему иметь возможность получать доступ к продовольствию в местах своего проживания.

Главы ФАО, ВОЗ и ВТО также призвали обеспечить доступность для всех, в режиме реального времени, информации о мерах в области торговли продовольствием, уровнях производства, потребления и запасов продовольствия, а также продовольственных ценах.

«Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения. А более всего, это поможет сдержать паническую скупку и создание запасов продовольствия и других товаров первой необходимости», — отмечается в заявлении.

«Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания», — подытоживается в заявлении.