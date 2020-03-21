Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере 500 млн долларов на реализацию проекта «Модернизации сельского хозяйства», сообщается на сайте ВБ.

Проект окажет содействие в модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов в Узбекистане, проведению прикладных исследований и внедрению передовых разработок, необходимых для развития сельского хозяйства страны, отмечается в сообщении.

Фермеры и агропредприятия смогут получить доступ к новым агротехнологиям, консультациям по различным вопросам сельского хозяйства, агрологистическим услугам и долгосрочным кредитам на развитие бизнеса, а также повысить его производительность. Это позволит улучшить качество и ассортимент производимой сельхозпродукции и увеличить присутствие местных производителей на внутреннем и внешнем рынках, подчеркнули в ВБ.

«В сельском хозяйстве Узбекистана создается более 30% ВВП. Здесь занято 27% всей рабочей силы, или около 3,6 миллиона работников, и производится 25% всей экспортной выручки, — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори. — Модернизация сектора приведет к созданию большего числа высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности, укреплению продовольственной безопасности и увеличению экспортных доходов страны».