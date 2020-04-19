Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 225 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии выздоровели первые 11 пациентов. В воскресенье врачи и представители Министерства здравоохранения проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Все выздоровевшие приехали в Ташкент из Турции чартерным рейсом, 7 человек были помещены в санаторий «Ботаника», остальные 4 — в Уртасарайский карантинный центр. После подтверждения коронавируса их перевели в клинику ТашМА.

Среди выписавшихся пациентов 7 мужчин и 4 женщины. Из них 4 — жители столицы, 4 — Ташкентской области, 2 — Ферганской и 1 — Андижанской области. Самому старшему — 51 год, самому младшему — 23 года.

В этот же день специализированное медицинское учреждение в Бухарской области покинули 10 выздоровевших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Все они били доставлены из России в Бухару чартерным рейсом 25 марта и помещены на карантин. После подтверждения коронавируса их перевели в медучреждение.

Среди бывших пациентов 9 мужчин и 1 женщина. Из них 3 — из Самаркандской области, 2 — из Кашкадарьинской и по 1 из Ташкентской, Навоийской, Сурхандарьинской, Джизакской и Андижанской областей. Самому старшему — 55 лет, самому младшему — 19.

В Бухарской области до настоящего времени вылечено 47 пациентов.

В клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице также выздоровели 10 пациентов. Они направлены в Республиканский центр реабилитации.

Шестеро из выздоровевших — жители Ташкента, трое — из Ташкентской области и один — из Кашкадарьинской области. Семеро были инфицированы в результате контакта с людьми с коронавирусом. Двое прибыли в Ташкент из России и были помещены на карантин в лагере «Сокол», один прилетел чартерным рейсом из Москвы и был размещен в карантинный центр в Юкоричирчикском районе.

Среди выздоровевших пациентов 6 мужчин и 4 женщины. Самому старшему из них 61 год, самому младшему — 13 лет.

Ранее в данной клинике были вылечены 17 пациентов.