Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

С начала введения карантина бизнес-школа Profi Training оказала образовательную поддержку более чем 500 специалистам и провела 7 бесплатных вебинаров по востребованным темам, а также открыла доступ всем желающим для просмотра их записей на официальном YouTube-канале.

Вебинары, которые можно посмотреть на YouTube:

31 марта прошел тренинг «Бухгалтер — это бренд», который направлен на личностный рост специалистов: особое внимание уделено профессиональной этике и развитию;

03 апреля прошло обучение по тематике «Классификация затрат», которая наглядно раскрыла специалистам предназначение управленческого учета;

08 апреля был проведен вебинар на тему «Форс-мажор в договорах», который помог причастным разобраться с правовыми моментами договоров и решить сложившиеся ситуации в компаниях;

10 апреля рассматривался вопрос «Учет и отчетность по КПК», где были детально рассмотрены ситуации возможного использования корпоративной пластиковой карты. Также были предоставлены ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с использованием карты;

15 апреля прошел вебинар на тему «Трудовые отношения в период карантина», где рассказали про порядок оплаты рабочего времени во время карантина, оформление дополнительных соглашений с дистанционно работающими сотрудниками и поддерживающие выплаты.

В рамках поддержки специалистов и бизнеса планируется проведение следующих мероприятий:

Также запланированы и другие бесплатные мероприятия, анонсы которых можно увидеть на официальных сайте бизнес-школы Profi Training или Telegram-канале.