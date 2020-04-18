Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выздоровлении еще восьми человек, у которых был диагностирован коронавирус. Пять человек выписаны в Бухаре, трое — в Хорезмской области.

Все лечившиеся в Бухарской областной инфекционной больнице прибыли в Бухару из Турции чартерным рейсом и размещены на карантин в санатории «Ситораи Мохи Хоса». После подтверждения у них коронавируса они были госпитализированы.

Среди них один мужчина и четверо женщин. Трое из пациентов из Ташкента и по одному — из Ташкентской и Сырдарьинской областей. Среди них самому старшему 54 года, младшей — 22 года.

Пациенты, проходившие лечение в Хорезмской областной инфекционной больнице, прибыли в Хорезм чартерным рейсом из России. Все трое мужчины. Один из них из Бухары, другой — из Кашкадарьи и третий — Ферганы.

На сегодняшний день по всей стране от коронавируса вылечились 164 человека.