По состоянию на 23:00 18 апреля общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 1490, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В субботу от осложнений, связанных с коронавирусом, скончался пятый человек. Это 77-летняя женщина А., которая была помещена на карантин 7 апреля и у которой в тот же день был обнаружен коронавирус. Женщина страдала хроническим бронхитом, ателектазом правого легкого и гипертонией.

Лечение она получала в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась после тяжелого протекания двухсторонней бронхопневмонии, острой дыхательной недостаточности и отека легких.