В Главном управлении внутренних дел Ташкента уточнили число пациентов с коронавирусом в столице, у которых способ инфицирования был неустановлен. Днем в пятницу главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов сообщил, что таких пациентов в городе 48.

В ГУВД «Газете.uz» рассказали, что эта цифра неточная. Всего было зарегистрировано 42 пациента, способ инфицирования которых был неизвестен, но на 8:00 пятницы, 17 апреля, их было уже 19. Специальная группа, занимающаяся расследованием, установила источники инфицирования 23 человек.

«Данная работа ведется круглосуточно, ситуация меняется каждый час. К завтрашнему дню цифры должны быть уже другими», — сообщили в ГУВД.

В управлении также уточнили число пациентов в Ташкенте, у которых диагностирован коронавирус. На вечер четверга оно составляло 385, а не 355, как сообщил Бахром Алматов.