Главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов на брифинге 17 апреля сообщил детали о пациентах с коронавирусом, находящимся на лечении в Ташкенте.

По его словам, всего в столице лечатся 355 человек. Статистика выявления случаев инфицирования по районам города такова:

Юнусабадский район — 68;

Сергелийский район — 48;

Алмазарский район — 47;

Яшнабадский район — 35;

Шайхантахурский район — 37;

Мирзо-Улугбекский район — 33;

Мирабадский район — 29;

Учтепинский район — 27;

Яккасарайский район — 13.

«Место регистрации этих случаев не отражает уровень распространения инфекции в том или ином районе. Они относятся к месторасположению учреждений, где были выявлены пациенты, а также адресам, где граждане находятся на карантине», — уточнил Бахром Алматов.

По способам инфицирования в 106 случаях пациенты прибыли из-за рубежа и находились на карантине, в 175 случаях вирус выявлен у тех, кто контактировал с прибывшими. В 48 случаях способ инфицирования пока не установлен.

«По этим 48 случаям продолжается эпидемиологическое расследование, к которому привлечены представители махаллей, органов внутренних дел, семейных поликлиник и другие специалисты», — отметил главный государственный санитарный врач.

В разрезе возрастов больше всего пациентов, которым от 20 до 30 лет:

20−30 лет — 88;

30−40 — 82;

от 60 лет — 32;

50−60 — 28;

до 1 года — 7;

1−2 года — 3.

Среди пациентов 52 — домохозяйки, 20 — безработные, 20 — школьники, 12 — «неорганизованная молодежь» и другие, сообщил Бахром Алматов.

Согласно озвученным им данным, до настоящего времени в Узбекистане на наличие коронавируса проверены 136 тысяч человек, в последние дни ежедневно проводится около 10 тысяч тестов.

Главный государственный санитарный врач пояснил, почему в четверг и пятницу количество выявленных случаев уменьшилось (до 47 в четверг со 137 в среду).

«Снижение числа пациентов с коронавирусной инфекцией в течение последних двух дней подряд связано с изоляцией людей в карантинной зоне. В карантинной зоне только 4 человека помещаются в один контейнер, и никому снаружи не разрешается входить и выходить. Поэтому заболеваемость коронавирусом в карантинной зоне резко снизилась», — отметил он.

«Однако это не является основанием делать выводы, что ситуация в целом улучшилась. Даже за пределами карантинной зоны могут быть случаи распространения вируса, и для того, чтобы держать все под контролем, мы должны строго придерживаться карантинного режима», — подчеркнул Бахром Алматов.