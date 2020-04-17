Главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов на брифинге 17 апреля сообщил детали о пациентах с коронавирусом, находящимся на лечении в Ташкенте.
По его словам, всего в столице лечатся 355 человек. Статистика выявления случаев инфицирования по районам города такова:
- Юнусабадский район — 68;
- Сергелийский район — 48;
- Алмазарский район — 47;
- Яшнабадский район — 35;
- Шайхантахурский район — 37;
- Мирзо-Улугбекский район — 33;
- Мирабадский район — 29;
- Учтепинский район — 27;
- Яккасарайский район — 13.
«Место регистрации этих случаев не отражает уровень распространения инфекции в том или ином районе. Они относятся к месторасположению учреждений, где были выявлены пациенты, а также адресам, где граждане находятся на карантине», — уточнил Бахром Алматов.
По способам инфицирования в 106 случаях пациенты прибыли из-за рубежа и находились на карантине, в 175 случаях вирус выявлен у тех, кто контактировал с прибывшими. В 48 случаях способ инфицирования пока не установлен.
«По этим 48 случаям продолжается эпидемиологическое расследование, к которому привлечены представители махаллей, органов внутренних дел, семейных поликлиник и другие специалисты», — отметил главный государственный санитарный врач.
В разрезе возрастов больше всего пациентов, которым от 20 до 30 лет:
- 20−30 лет — 88;
- 30−40 — 82;
- от 60 лет — 32;
- 50−60 — 28;
- до 1 года — 7;
- 1−2 года — 3.
Среди пациентов 52 — домохозяйки, 20 — безработные, 20 — школьники, 12 — «неорганизованная молодежь» и другие, сообщил Бахром Алматов.
Согласно озвученным им данным, до настоящего времени в Узбекистане на наличие коронавируса проверены 136 тысяч человек, в последние дни ежедневно проводится около 10 тысяч тестов.
Главный государственный санитарный врач пояснил, почему в четверг и пятницу количество выявленных случаев уменьшилось (до 47 в четверг со 137 в среду).
«Снижение числа пациентов с коронавирусной инфекцией в течение последних двух дней подряд связано с изоляцией людей в карантинной зоне. В карантинной зоне только 4 человека помещаются в один контейнер, и никому снаружи не разрешается входить и выходить. Поэтому заболеваемость коронавирусом в карантинной зоне резко снизилась», — отметил он.
«Однако это не является основанием делать выводы, что ситуация в целом улучшилась. Даже за пределами карантинной зоны могут быть случаи распространения вируса, и для того, чтобы держать все под контролем, мы должны строго придерживаться карантинного режима», — подчеркнул Бахром Алматов.
Людмила Николаевна
Большое СПАСИБО,, Все понятно теперь. Пусть и цепочка 48 контактов выявятся как можно быстрее!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!
Serg Dotsenko
Хочется уточнить, имеются у Вас аналитики которые ведут анализ, где, кто, в каких слоях населения, при каких условиях быта произошло заболевания, спасибо.
Rust En
В Швеции, Японии и в Южной Корее нет никаких карантинов, границы открыты и никакой эпидемии нет, всё в пределах сезонного орви. А в Европе общая “норма“ смертности не превышает естественных показателей.