Международная коалиция Сotton Campaign ответила на открытое обращение министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозима Хусанова с просьбой о снятии бойкота на использование произведенного в стране хлопка.

Глава Минтруда объяснил, что снятие бойкота с узбекского хлопка может удвоить объем экспорта текстиля и создаст новые рабочие места в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Вопрос не в том, прекратить ли бойкот, а в том, когда и как это сделать, и, прежде всего, как его снятие может стать катализатором ответственного выбора поставщиков и инвестирования, которые будут поддерживать права человека и трудящихся в реформирующемся Узбекистане», — заявил сооснователь Сotton Campaign, бывший заместитель помощника госсекретаря США по демократии и правам человека Беннетт Фриман.

В коалиции напомнили, что во время недавнего визита в Ташкент признавали достигнутый страной прогресс, но выражали серьезную обеспокоенность из-за отсутствия перемен в отношении свобод гражданского общества и случаев принудительного труда в 2019 году.

Глобальный кризис, вызванный вспышкой COVID-19, оказал разрушительное воздействие на текстильную отрасль во всем мире — от резкого сокращения производственных заказов до увольнения работников швейных предприятий. «Эти события, наряду с использованием значительного принудительного труда во время сбора урожая 2019 года, создают серьезные барьеры для брендов в инициировании новых соглашений о поставках с Узбекистана», — отметили в Cotton Campaign.

Старший вице-президент Американской ассоциации одежды и обуви Нейт Херман признал прогресс Узбекистана в искоренении принудительного труда, добавив, что компании — члены коалиции с нетерпением ожидают возможности рассмотреть поставки хлопка из Узбекистана.

«Однако, учитывая политику нулевой терпимости брендов в отношении принудительного труда, законодательные требования по борьбе с рабством и выводы МОТ о том, что более 100 тысяч сборщиков хлопка работали в условиях принудительного труда в 2019 году, брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся. Несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию, эти гарантии необходимы», — подчеркнул Херман.

Совместно с брендами и другими местными и международными заинтересованными сторонами Cotton Campaign разрабатывает прочную основу для мониторинга и устранения принудительного труда, расширения прав и возможностей работников и фермеров, и поощрения поставок из Узбекистана, говорится в ответе коалиции.

«Хотя планы вернуться в Узбекистан в конце марта с представителями нескольких брендов для продолжения обсуждений отложены из-за вспышки COVID-19, коалиция рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с правительством Узбекистана», — добавили в Cotton Campaign.

На сегодня 305 отраслевых брендов и ритейлеров подписали обязательство (The Uzbek Cotton Pledge), по которому согласились не использовать узбекский хлопок, пока в стране не будет искоренен принудительный труд.