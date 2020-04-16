Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов направил открытое обращение к коалиции Cotton Campaign с просьбой о снятии бойкота на использование произведенного в стране хлопка.

В обращении отмечается, что несмотря на то, что некоторые сферы и бизнес Узбекистана пытаются адаптироваться к последствиям распространения коронавируса, а правительство старается оказать помощь уязвимым слоям населения, необходимы дополнительные действия для поддержания экономики страны.

Нозим Хусанов сообщает о готовности правительства в сотрудничестве с хозяйствующими субъектами и представителями гражданского общества начать «новую главу преобразовательных реформ в хлопковой отрасли». Для свободного перехода к новой главе и значимым изменениям для населения он призвал коалицию снять бойкот с узбекского хлопка.

«Мы в полной мере осознаем, что в Узбекистане еще предстоит провести значительную работу по защите прав трудящихся, и мы принимаем во внимание важные рекомендации, недавно сделанные коалицией, реализация которых для нас в приоритете», — подчеркивается в обращении.

«В эти дни Узбекистан столкнулся с беспрецедентной двойной угрозой для здоровья населения и экономики в связи с пандемией коронавируса… Уже сегодня рынок труда Узбекистана испытывает небывалое давление: более 1,5 миллиона граждан республики — безработные. Из-за строгой изоляции страны около 150 тысяч трудящихся вынужденно остались без работы, более 140 тысяч граждан — возвратившиеся на Родину трудовые мигранты — без постоянного дохода, более 200 тысяч семей находятся за чертой бедности», — сообщил Нозим Хусанов.

«Государственные предприятия, частный сектор и весь рынок труда стараются максимально адаптироваться к новым условиям, но национальной экономике придется приложить огромные усилия для создания столь необходимых новых рабочих мест. Таким образом, ваше решение по снятию хлопкового бойкота может стать решающим», — отметил он.

Текстильная промышленность является одним из ведущих секторов занятости населения. Только в производстве на почти 7000 предприятиях заняты более 200 тысяч работников, обеспечивая стабильным доходом почти 1 миллион человек. «По нашим предварительным оценкам, снятие бойкота с узбекского хлопка может удвоить общий объем экспорта производимого текстиля, что создаст столь необходимые рабочие места», — говорится в обращении.

«Возобновление экспорта в США и страны Европейского союза также может сыграть важную роль в глобальной борьбе с COVID-19. Производители текстильной продукции в Узбекистане уже сумели мобилизоваться за короткий период времени и достигли десятикратного увеличения производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Маски, хирургические халаты и другие формы СИЗ, изготовленные из узбекского текстиля, могли бы помочь решить проблему глобального дефицита, если бы оптовые и розничные продавцы знали, что им не нужно опасаться бойкота», — отметил Нозим Хусанов.

«Мы надеемся, что вы рассмотрите нашу просьбу о прекращении бойкота как акт солидарности по отношению к узбекскому народу, позволяющий нашим гражданам обеспечить себе средства к существованию в это непростое время и смотреть в будущее с большим оптимизмом», — говорится в обращении.