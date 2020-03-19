Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта подписал указ «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений».

Как мы уже писали, при Министерстве финансов создается Антикризисный фонд в 10 трлн сумов. На видеоселекторном совещании под руководством президента 19 марта говорилось о наличии рисков снижения темпов роста ВВП страны в этом году на 1,8%, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Ожидается сокращение экспорта на 1,1 млрд долларов, включая 765 млн долларов из-за снижения за последние три недели цен на нефть и медь, валютных поступлений из-за обесценивания национальных валют — на 500 млн долларов, доходов от туризма — на 150 млн долларов, а также задержка реализации проектов с иностранными инвестициями на сумму 2 млрд долларов.

Поддержка экономики и бизнеса





Согласно указу, в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года:

для индивидуальных предпринимателей минимальная сумма социального налога снижается до 50% базовой расчетной величины в месяц (с 223 тысяч до 111,5 тысячи сумов ).

базовой расчетной величины в месяц (с 223 тысяч ). приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора;

отчисления предприятий оптовой торговли алкогольной продукцией снижаются с 5% до 3%;

размеры сборов за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией для предприятий общепита снижаются на 25%.

Ставки налога за пользование водными ресурсами по объемам, используемым для орошения сельскохозяйственных угодий, снижаются в 2020 году на 50%.

Предоставление декларации о доходах физических лиц за 2019 год продлевается до 1 августа.

Срок уплаты налога на имущество и земельного налога физлиц продлевается до 15 октября 2020 года (количество налогоплательщиков — 6,1 миллиона, сумма — 670 млрд сумов).

Предварительные оценки выпадающих доходов госбюджета и Пенсионного фонда за 2020 год в связи с предлагаемыми мерами за счет:

снижения ставки социального налога для ИП — 145 млрд сумов;

снижения ставок сборов за право розничной торговли алкогольной продукцией — 13 млрд сумов;

снижения ставки налога за пользование водными ресурсами — 170 млрд сум;

снижения фиксированных сумм налога на доходы индивидуальных предпринимателей — 70 млрд сумов;

предоставления отсрочки по уплате ресурсных налогов — 765 млрд сумов;

потери Фонда виноградарства от снижения ставок отчислений предприятий оптовой торговли алкоголем — 34 млрд сумов.

С 1 апреля освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, получаемых в виде материальной выгоды от благотворительных организаций. Это мера направлена на стимулирование благотворительности, направленной на лечение малообеспеченных семей.

Хокимияты получили право принимать решение об изменении сроков уплаты соответствующих налогов, а также снижению их ставок.

Кенгашам народных депутатов районов и городов рекомендовано снизить на 30% фиксированные суммы налога на доходы физлиц для ИП, деятельность которых напрямую или косвенно зависит от сферы туризма.

Хокимияты могут предоставлять хозсубъектам отсрочку (рассрочку) на шесть месяцев по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами, без взимания процентов. При этом предоставление отсрочки (рассрочки) по этим налогам осуществляется на основании заявления налогоплательщика и заключений руководителей региональных подразделений Министерства экономики и промышленности и Министерства финансов без истребования других документов.

На срок до 1 октября 2020 года:

приостанавливается применение штрафных санкций в отношении компаний за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям;

в отношении компаний за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям; налоговые органы приостанавливают начисление пени по налогу на имуществу, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами хозяйствующим субъектам, испытывающим временные трудности, а также не принимают меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

До 1 января 2021 года приостанавливается проведение налогового аудита (налоговых проверок) деятельности субъектов предпринимательства, за исключением налогового аудита, проводимого в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.

Поддержка экспорта и «форс-мажоры»





В связи с замедлением экономик Китая, ЕС и других стран, объем экспорта по итогам текущего года может сократиться на 1,1 млрд долларов. Согласно расчетам, сокращение доходов будет наблюдаться от экспорта:

меди и медной продукции — на 60 млн долларов;

пряжи и другой текстильной продукции — на 80 млн долларов;

шелковой продукции — на 34 млн долларов;

плодоовощной и другой сельхозпродукции — на 100 млн долларов;

минеральных удобрений — на 100 млн долларов.

Для стимулирования экспортных операций устраняются возможные барьеры перед отечественными экспортерами. Указом предпринимателям разрешается осуществлять:

экспорт товаров без обеспечения гарантийного платежа при имеющейся просроченной дебиторской задолженности, не превышающей 10% от общего экспорта товаров за отчетный год;

при имеющейся просроченной дебиторской задолженности, не превышающей от общего экспорта товаров за отчетный год; в течение 2020 года разовые операции по импорту технологического оборудования и сырьевых товаров в обмен на погашение просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено создать оперативный штаб по обеспечению ускоренного пропуска через приграничные таможенные посты грузов, их бесперебойного таможенного оформления, а также выдачи документов разрешительного характера на экспортируемые и импортируемые товары.

Начиная с 1 апреля намечено внедрить механизм таможенного оформления импортируемых продовольственных товаров в ускоренном порядке, в том числе путем выдачи документов разрешительного характера до прибытия товаров на территорию Узбекистана.

Республиканская комиссия по вопросам развития экспортного потенциала регионов и отраслей до 1 октября сможет самостоятельного принимать решения о предоставлении субсидий на компенсацию части транспортных расходов экспортеров за счет средств, выделяемых Агентству по продвижению экспорта.

В связи с возникшими событиями непреодолимой силы («форс-мажором») на внешних рынках отечественные экспортеры и импортеры сталкиваются со случаями невыполнения своих обязательств перед зарубежными партнерами. Для предотвращения возможных штрафных санкций в отношении предпринимателей Министерство инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленная палата в трехдневный срок должны официально опубликовать уведомление о наступлении на период действия ограничений «форс-мажора» и в однодневный срок выдать сертификаты по обращениям хозсубъектов.

НБУ должен в месячный срок пересмотреть графики погашения кредитов компании Uzbekistan Airways на сумму 111 млн долларов с приостановлением выплат задолженности на 2020 год. Кроме того, планируется провести переговоры с иностранными кредиторами авиакомпании по пересмотру условий возврата кредитов и платежей по ним в связи с «форс-мажором».

Финансовая стабильность в банковской системе





Указом предусмотрены меры по обеспечению непрерывного и стабильного функционирования банковской и платежной системы, в том числе путем:

предоставления на денежном рынке ликвидности на общую сумму до 1 трлн сумов в месяц за счет активного использования инструментов кредитно-денежной политики (через операции РЕПО — 500 млрд сумов и СВОП — 500 млрд сумов);

за счет активного использования инструментов кредитно-денежной политики (через операции РЕПО — 500 млрд сумов и СВОП — 500 млрд сумов); бесперебойного снабжения 5000 банкоматов достаточным объемом наличных денег, доведения их количества до 7000 до конца года, а также стимулирования развития дистанционных банковских услуг в два раза.

Для предотвращения ухудшения финансового состояния компаний коммерческие банки предоставят отсрочку платежа до 1 октября на сумму 5 трлн сумов, в том числе предприятиям:

гостиничного бизнеса — 90 млрд сумов;

транспорта и логистики — 650 млрд сумов;

общественного питания — 180 млрд сумов;

туристической отрасли — 92 млрд сумов;

частным образовательным учреждениям — 50 млрд сумов;

с основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем распространения коронавируса — 3,645 трлн сумов.

Для обеспечения непрерывности деятельности и устранения краткосрочного «кассового разрыва» (пополнения оборотных средств) предприятий банки предоставят порядка 30 трлн сумов возобновляемых револьверных кредитов частному бизнесу, в том числе для насыщения потребительского рынка товарами первой необходимости.

Для выявления потенциальных рисков и принятия мер раннего реагирования до 1 июня банки проведут стресс-тестирование кредитного портфеля, а также оценку качества активов, в которых имеется риск увеличения проблемных кредитов.

Кабинету Министров поручено увеличить капитализацию Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности до 500 млрд сумов с учетом для расширения объемов поручительства и компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам.