Визы иностранных граждан, находящихся в Узбекистане, будут автоматически продлены до 5 мая. Такое решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Госкомтуризма (ранее планировалось, что визы будут продлены до 10 апреля).

Согласно решению комиссии, гражданам государств, которые имеют право въезжать в Узбекистан без визы на определенный период времени, в случае нарушения установленного срока в порядке исключения также разрешено выехать из страны до 5 мая.

В вышеуказанных случаях в отношении иностранных граждан не будут приниматься какие-либо меры или взиматься штрафы.

Министерство транспорта совместно с Министерством иностранных дел и Государственным комитетом по развитию туризма организует рейсы Uzbekistan Airways для возвращения иностранных граждан в свои или третьи страны при наличии у них билета.