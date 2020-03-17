Правительство Узбекистана приняло решение автоматически продлить действие всех виз иностранным гражданам, находящимся в стране, до 10 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Эффект Макаренко» со ссылкой на вице-премьера Азиза Абдухакимова.

Никаких штрафов за просрочку визы взиматься не будет, отмечается в сообщении.

Начат процесс подготовки чартерных рейсов для вывоза иностранцев. Пассажиры, имеющие билеты Uzbekistan Airways, получат места. Остальные смогут приобрести билеты.

Правительство призвало гостей страны сохранять спокойствие. «Создан специальный штаб по работе с ними. При необходимости будет оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.