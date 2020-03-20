Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии по предупреждению завоза и распространения коронавируса под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова проработать вопрос организации авиарейсов для возвращения соотечественников на родину. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В настоящее время немалое число граждан Узбекистана находятся в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», в аэропортах Новосибирска (Россия), Дубая (ОАЭ) и других стран. Они не смогли вылететь в Узбекистан в связи с закрытием сообщения с другими государствами.

Специальная комиссия разработала график чартерных рейсов, предусматривающий прибытие авиалайнеров в Узбекистан:

21 марта — из Москвы (Россия) в 03:30 и Дели (Индия) в 17:30,

22 марта — из Куала-Лумпура (Малайзия) в 04:30, Москвы (Россия) в 05:00, Стамбула (Турция) в 06:00 и Новосибирска (время уточняется);

23 марта — из Сеула (Республика Корея) в 02:00;

24 марта — из Джакарты (Индонезия) в 07:00;

26 марта — из Бангкок (Тайланд) в 01:00.

Вывоз сограждан чартерными самолетами из других стран будет продолжен. Информация о графике вылета на последующие дни будет объявлена дополнительно.

По прибытии в Узбекистан граждане будут размещены на 14-дневный карантин.