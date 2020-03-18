Национальное агентство «Узбеккино» и телеканалы Узбекистана в дни профилактики коронавируса объединились в акции «Домашний кинотеатр», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

В рамках акции «Узбеккино» безвозмездно передает 750 материалов из кинофонда государственным и частным телеканалам. Первый транш включил в себя более 250 киноматериалов — документальных и художественных фильмов (2015−2018 годы), мультфильмов (2010−2018 годы), короткометражных лент и киножурнала «Зумраша» (2016−2018 годы).

«Узбеккино» также передаст телеканалам 30 новых кинодокументальных фильмов, премьеры которых были запланированы на ближайшие две недели. Среди них — релизы 2019 года: «Коканд Шамоли», «Авлоний», «1 август» и другие. Картины покажут в дни празднования Навруза.

«Наша цель — обеспечить содержательное проведение времени населения страны, особенно молодого поколения, в дни карантинных мероприятий, в том числе наших сограждан, которые остаются дома вместе с детьми», — отметил генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов.

Ранее по всей стране были приостановлены развлекательные массовые мероприятия, в том числе и работа кинотеатров. С 16 марта на карантин закрылись учебные заведения, гуляния на Навруз отменены.