С 16 марта дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения Узбекистана будут закрыты для предупреждения распространения коронавируса Covid-19. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил премьер-министр Абдулла Арипов, возглавляющий Специальную республиканскую комиссию по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан.

Весенние недельные каникулы в школах должны были начаться с 21 марта. Ожидается, что карантин в образовательных учреждениях продлится три недели.

Напомним, утром было сообщено, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен Covid-19.