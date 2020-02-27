Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов был рассмотрен и концептуально одобрен на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса во вторник.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», документ был разработан в соответствии с программой мероприятий по обеспечению проведения семейных мероприятий, утвержденной совместным постановлением кенгашей обеих палат парламента 14 сентября 2019 года.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов отметил, что по этому вопросу было принято положение, однако не было предусмотрено ответственности за нарушение. По его словам, до настоящего времени документ действовал как профилактическая мера.

Согласно законопроекту, Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить статьей 192−1 «Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий». Несоблюдение установленных требований лицами, проводящими указанные мероприятия, предлагается наказывать штрафом в размере 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов).

Нарушение порядка проведения мероприятий должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов, согласно документу, станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ (6,69 млн сумов), а повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ (11,15 млн сумов).





Вице-спикер Законодательной палаты, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что целесообразно налагать штрафы не на граждан, а на владельцев кафе и ресторанов.

«Мы хотим, чтобы люди соблюдали порядок и следовали закону. Если не соблюдать установленные требования, то их ждет наказание. Но свадьбы и торжества — это неотъемлемая часть [нашей жизни]. Если закон вступит в силу, начнут считать число приходящих на свадьбу людей. Мы представляем себе только свадьбы, которые проходят хорошо с точки зрения организации. Важно также то, какие обстоятельства будут учитываться для расчета числа свадебных гостей в регионах. Могут возникнуть разногласия, столкновение интересов. Поэтому считаю, что наказание нужно обратить не на население, а на места, где проводятся свадьбы», — заявил он.

Проектом предлагается возложить задачи по выявлению правонарушения, составлению административного протокола и направлению его в административный суд на органы внутренних дел. Алишер Кадиров предупредил, что это может привести к столкновению представителей власти и граждан, как это было в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области.

«Наши люди страдают от вопросов, связанные с землей. Более 6000 га земли были незаконно захвачены. Мы не хотим обвинять людей в этом, но кто совершил ошибку? В хокимиятах, кадастровых и уполномоченных органах есть взяточничество, вымогательство. Однако на практике мы сталкиваемся с серьезной проблемой обеспечения продовольственной безопасности в стране. Численность населения резко растет, а водные и земельные площади сокращаются. Вот почему мы предлагаем методы наказания, пропорциональные формированию правовой грамотности людей. Пусть люди осознают свои права и обязанности. Без достижения пропорциональности постоянное повышение штрафов приведет к напряженности в обществе. Яркий пример — земельный вопрос. Свадьбы не должны привести к похожим случаям», — сказал лидер «Миллий тикланиш».





Как отмечает корреспондент «Газеты.uz», другие депутаты предложили резко повысить размер предлагаемых штрафов, что, по их мнению, станет важным фактором для соблюдения порядка.

Депутат из Маргилана Дониёр Ганиев заявил, что предлагаемый порядок проведения свадеб с большой вероятностью будут нарушаться высокопоставленными чиновниками.

«Чтобы порядок соблюдался эффективно, должностные лица должны показать пример. Потому что роскошные свадьбы, в основном, проводятся должностными лицами, что вызывает недовольство», — сказал парламентарий.

Кроме того, по его мнению, соблюдение порядка также может сталкиваться с коррупцией: «Поэтому нужно повысить штрафы для организатора свадьбы. А еще не предусмотрена ответственность для владельцев кафе и ресторанов, которые могут нарушить порядок третий раз за год. При этом для них это будет просто дополнительным расходом в размере 10 млн сумов».

Депутат от Ташкентской области Максуда Ворисова предложила повысить штрафы для владельцев банкетных залов с 30 БРВ (6,69 млн сумов) до 100 БРВ (22,3 млн сумов).

По словам парламентария Зафара Худойбердиева, на проведение свадеб в Узбекистане ежегодно тратится около 5−6 млрд долларов (источник оценки не указан). Он спросил, почему не предусмотрена ответственность для физических лиц за нарушение порядка.

Министр юстиции Русланбек Давлетов, отвечая на вопрос, заявил, что физлица будут привлекаться к ответственности по этой же статье.

«Основная цель — профилактическая работа, а не повышение отчетности. Цель — направить людей на правильный путь… Физическое лицо будет привлекаться к ответственности по той же статье за повторное нарушение в течение года», — объяснил глава Минюста.

«Газета.uz» подробно писала о порядке проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

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