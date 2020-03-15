Во время каникул, которые объявлены в школах с 16 марта в связи с распространением коронавируса, для школьников будут организованы телеуроки, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

«Чтобы дети могли получать знания во время каникул, Национальная телерадиокомпания Узбекистана подготовит и организует вещание видеоуроков в соответствии с учебным планом. Для подготовки видеоуроков будут созданы рабочие группы с участием представителей соответствующих сфер», — говорится в сообщении.

О том, что школы, вузы и дошкольные учреждения будут закрыты с понедельника, на брифинге в воскресенье сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова. Он возглавляет Специальную комиссию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно решению комиссии, во время каникул в учебных заведениях будут проводиться мероприятия по дезинфекции, медицинские пункты будут обеспечены необходимыми лекарствами и дезинфекционными средствами.

В воскресенье утром было сообщено, что у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен Covid-19.