Центральный банк Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание Anor Bank. Решение об этом 9 марта принял Комитет по банковскому надзору ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора.

Банк в форме акционерного общества будет цифровым и расположится в Ташкенте. В пресс-службе Центробанка «Газете.uz» не раскрыли учредителей банка.

Предварительное разрешение на создание банка выдается сроком до шести месяцев. За этот период учредители должны принять организационно-технические меры и сформировать уставной капитал для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.