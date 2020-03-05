Правление Центрального банка Узбекистана 5 марта приняло решение оставить основную ставку на уровне 16% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Данное решение обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределенностей, связанных с коронавирусом», — объяснил Центробанк.

В ЦБ допустили, что основной пик инфляции произойдет во втором квартале. При этом во втором полугодии влияние роста тарифов постепенно уменьшится и годовой уровень инфляции приблизится к верхней границе прогнозного коридора.

Анализ исторической инфляции показывает, что за периоды прошлых лет одним из основных ее факторов являлось систематическое повышение тарифов на товары и услуги, устанавливаемые государством, отметил регулятор.

Регулятор подчеркнул, что при затягивании процесса внедрения рыночных принципов ценообразования в этом сегменте, потребуется дальнейшая ежегодная корректировка цен, что продолжит оказывать дополнительное инфляционное давление, усложняя достижение таргета по инфляции к 2023 году.

«Единовременный переход к рыночному ценообразованию может иметь определенное краткосрочное влияние на инфляцию, но это послужит созданию условий для решения проблем на пути развития производственных процессов, повышения доступности энергоресурсов в регионах республики и увеличения объемов предложения — производства товаров и услуг», — говорится в сообщении.

Инфляция и инфляционные ожидания. Годовая инфляция в феврале составила 13,5%, снизившись на 0,8% по сравнению с январем 2020 года (14,3%) и на 1,7% по сравнению с декабрем 2019 года (15,2%).

В феврале 2020 года базовая инфляция опустилась до отметки 12,5% годовых, снизившись на 1,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Замедлению уровня инфляции в первую очередь поспособствовали фундаментальные факторы, такие как умеренные темпы роста кредитования экономики и бюджетных расходов, а также исчерпание влияния разовых факторов, возникших в 2019 году (расширение охвата НДС в январе, девальвация курса сума и повышение цен на энергоресурсы в августе, либерализация цен на муку и хлеб в октябре).

Снижение сезонной волатильности послужило стабилизации цен продовольственных товаров и в январе-феврале рост цен данной группы составил 2,4% (в январе-феврале 2019 года — 4,9%).

Благодаря расширению инфраструктуры хранения и тепличного производства не был зафиксирован резкий рост цен на фрукты и овощи в зимние месяцы. В частности, если в январе-феврале 2019 года фрукты подорожали на 15,6%, овощи — на 13,8%, то в текущем году темпы роста цен замедлились почти в два раза, составив 7,7% и 6,3% соответственно.

В результате адаптации цен на пшеничную муку и хлебобулочные изделия к рыночным условиям, их влияние на индекс потребительских цен существенно снизилось и вклад хлебопродуктов составил 0,08% (в январе-феврале 2019 года — 0,2%).

В рассматриваемом периоде цены на мясо и мясопродукты росли такими же темпами как в январе-феврале 2019 года (2,3%), оказав значительное влияние на инфляцию.

В январе-феврале 2020 года рост цен на непродовольственные товары составил 0,8% (в аналогичном периоде 2019 года — 2%), повышение тарифов услуг составило 0,6%, что в два раза ниже чем в аналогичном периоде 2019 года (1,3%).

Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства после роста в четвертом квартале 2019 года существенно снизились в январе-феврале 2020 года. В частности, среднесрочные ожидания населения и бизнес-субъектов снизились с 18% и 18,1% в декабре 2019 года до 15,5% и 16,3% в феврале 2020 года соответственно.

Денежно-кредитные условия формировались под воздействием умеренных условий фискальной политики, сдержанного роста кредитного портфеля и активизации рыночных инструментов денежно-кредитной политики.

Запуск линейки новых денежно-кредитных инструментов, поспособствовал сближению средневзвешенных процентных ставок на межбанковском денежном рынке к основной ставке Центрального банка (в январе — 15,8% и в феврале — 15,2%).

С начала года Центральный банк выпустил собственные среднесрочные облигации на сумму 1,75 трлн сумов, a также привлек средства Министерства финансов на специальные среднесрочные депозиты ЦБ в объеме 2 трлн. сум, что послужило снижению структурного профицита ликвидности в банковской системе.

В феврале Центробанк предоставил ликвидность коммерческим банкам, в частности, через операции РЕПО на сумму 53 млрд сумов и СВОП операции на 261 млрд сумов. Для изъятия избыточной ликвидности проведены депозитные аукционы на сумму 110 млрд сумов и овернайт депозитов в объеме 310 млрд сумов.

В январе-феврале 2020 года темпы роста кредитования экономики составили 2,5%, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6%).

Несмотря на снижение темпов роста кредитного портфеля, динамика роста кредитов по разным сегментам рынка показала неоднородный характер.

В сегменте потребительских и ипотечных кредитов для физических лиц в национальной валюте наблюдались высокие темпы роста 5,2% (обеспечили 38% прироста общего кредитного портфеля). Высокий спрос на данные кредиты, несмотря на относительно высокие процентные ставки по ним, объясняется рядом причин, в частности, сформировавшимся отложенным спросом в этом сегменте, уровнем финансовой грамотности и сохранением инфляционных ожиданий, основывающихся на исторически высоких уровнях инфляции.

Относительно низкие процентные ставки по кредитам в иностранной валюте привели к росту данных кредитов на 3,4%.

Продолжение данной тенденции создает предпосылки для активного использования макропруденциальных мер в отношении кредитования населения и кредитов в иностранной валюте для устранения возможных рисков и поддержания долговой нагрузки на приемлемом уровне.

В целом за январь-февраль сохраняется тенденция укрепления доверия граждан к национальной валюте. За этот период срочные депозиты физических лиц в сумах выросли на 9,4%, а в иностранной валюте практически не изменились.

Умеренные темпы роста уровня денежных вливаний (бюджетные расходы, кредиты) в экономику также поспособствовали сбалансированию спроса на внутреннем валютном рынке.

Если в четвертом квартале 2019 года обменный курс сума обесценился на 0,7%, то в январе-феврале сум демонстрировал относительно стабильную динамику. Эта тенденция оказывала положительный нивелирующий эффект на инфляцию.

Меры по сокращению бюджетных расходов и кредитования экономики в определенной степени послужили сбалансированию роста спроса на импорт. В частности, в январе темпы роста импорта замедлились до 23% (в январе 2019 года — 43%, феврале — 40%).

Риски и неопределенности. Экономические проблемы в мировой экономике, связанные с распространением коронавируса, могут оказывать определенное влияние на экономику Узбекистана.

При этом масштаб влияния будет определяться длительностью кризисной ситуации в Китае. Сокращение импорта некоторых товаров из Китая, имеющих ощутимую долю в потребительской корзине, может создать определенное давление на внутренние цены.

Ожидается, что влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены будет разовым и краткосрочным. При этом необеспеченный спрос по импортируемым товарам из Китая будет удовлетворен за счет расширения внутреннего производства и налаживания импорта из других стран, в результате чего в среднесрочной перспективе цены стабилизируются.

Неадекватное увеличение объема предложения мяса и мясопродуктов по сравнению с значительным ростом спроса на внутреннем рынке создает определенное давление на цены.

Решение проблем бесперебойной поставки мяса на внутренний рынок, развитие данной отрасли и кормовой базы потребует определенное время. Вместе с тем недостаточность импорта мяса из других стран (Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан), а также рост импортных цен на мясо могут повлиять на цены мяса в среднесрочной перспективе.

Следует еще раз подчеркнуть, что ключевым фактором устойчивого замедления инфляции является проведение надлежащей структурной политики в области развития транспортной инфраструктуры, конкуренции на рынках, обеспечения бесперебойной поставки газа и электроэнергии в отраслях экономики.

Центробанк ввел основную ставку вместо ставки рефинансирования и установил процентный коридора по денежно-кредитным операциям с 1 января. «Газета.uz» объясняла, как она работает и что изменится.