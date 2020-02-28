Агентство по управлению государственными активами Узбекистана предложило утвердить перечень крупных предприятий, в которых планируется полностью или частично сохранить государственные доли (акции). Соответствующий проект постановления президента «О дополнительных мерах по сокращению доли государства в экономике» опубликован для обсуждения.

В документе отмечается, что рабочие группы по реформированию государственных предприятий во главе с премьер-министром, его заместителями и советниками президента критически проанализировали госпредприятия и разработали предложения по значительному или частичному сокращению их доли.

В 555 компаниях предлагается полностью или частично сохранить госдолю в рамках реализации Стратегии владения, управления и реформирования предприятий с государственным участием в 2020—2025 годах.

Планируется продать 45% госдоли в Андижанском биохимическом заводе, 18,8% — «Узбектелекоме», 25,4% — «Узбекистон почтаси», 85% — Coscom (Ucell), 49% — Uzbekistan Airways, 25% — Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже, 45% — «Дори-Дармон», 24% — «Узбекнефтегазе», 24% — «Узтрансгазе», по 10% — Алмалыкском и Навоийском горно-металлургических комбинатах, «Узметкомбинате» и Ташкентском металлургическом заводе, 40,8% — «Узэкспоцентре» и других компаниях.

Полностью или почти полностью будет сохранена госдоля в Uzbekistan Airports (100%), «Тошшаҳартрансхизмат» (100%), телерадиоканал «Ёшлар» (50%), «Агробанке» (94,3%), UMS (100%), «Микрокрeдитбанке» (84,8%), Народном банке (100%), НБУ (100%), «Узавтосаноат» (100%), «Уздонмахсулот» (100%), «Узпахтасаноат» (100%), редакциях газет «Янги Узбекистон» и «Правда Востока», «Халқ сузи» и «Народное слово», Узбекско-Оманской инвестиционной компании (100%) и ряде других.

Сокращать участие государства не планируется в предприятиях военной торговли, эксплуатации дорожной и телекоммуникационной инфраструктуры, строительства водных сооружений, ремонтно-восстановительных службах, телерадиоканалах, кинокомпаниях, некоторых предприятиях геологии и других.

Ежегодно на основании отчетов соответствующих министерств и ведомств до 1 марта будет рассматриваться необходимость сохранения государственного участия в указанных предприятиях. Обновленный список будет размещаться на сайте Агентства по управлению госактивами.

Ранее мы сообщали, что планируется полностью приватизировать 1115 компаний с госдолей и реформировать 13 крупных госкомпаний, включая «Узбектелеком», «Узавтосаноат», «Тошшахартрансхизмат», «Узбeкистон тeмир йўллари» и другие.

Ознакомиться с проектом постановления и оставить свои предложения можно до 12 марта.