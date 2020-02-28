Агентство по управлению государственными активами Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект постановления президента «О дополнительных мерах по сокращению доли государства в экономике».

В проекте документа отмечается, что рабочие группы по реформированию государственных предприятий во главе с премьер-министром, его заместителями и советниками президента критически проанализировали госпредприятия и разработали предложения по значительному снижению их доли в экономике.

Компании — всего их 1115 — с долей государства от 0,01% до 100% предлагается полностью приватизировать, включая доли в масложировых и винодельческих предприятиях, проектных институтах, практических во всех торговых, дехканских и автомобильных рынках (Центральный ипподром, авторынок «Сергели», «Куйлюк», «Фархад», «Урикзар», «Авиасозлар» и другие), банках, лизинговых компаниях, футбольных клубах («Пахтакор», «Нефтчи», «Бухоро», «Динамо», «Сурхон», «Гулистон»), редакциях газет, столичном бизнес-центре «Пойтахт», «Трест-12», гостинице «Узбекистан», «Тошшахарнур», Uzdigital TV и во многих других.

Если документ примут, то в течение двух месяцев планируется разработать график, по которому в 2020—2025 году госактивы выставят на продажу, проведут реструктуризацию предприятий с госдолей (преобразование из государственных унитарных предприятий в акционерное общество), часть из них ликвидируют. В качестве условий и механизмов продажи указываются аукционы, тендеры, конкурсы, прямые переговоры, IPO, SPO и другое.

Ранее агентство предлагало реформировать 13 крупных госкомпаний, включая «Узбектелеком», «Узавтосаноат», «Тошшахартрансхизмат», «Узбeкистон тeмир йўллари» и другие.

Ознакомиться с проектом и внести в него предложения и замечания можно до 12 марта.