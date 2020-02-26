13 крупных предприятий с государственным участием планируется реформировать в Узбекистане. Соответствующий проект указа президента опубликовало для общественного обсуждения Агентство по управлению государственными активами.

В документе отмечается, что при недостаточном уровне эффективности управления предприятиями с госучастием их число остается высоким.

Кроме того, экспортный потенциал и уровень использования производственных мощностей таких предприятий, равно как и качество производимой продукции (оказываемых услуг) остаются на низком уровне. Отсутствие системных работ по внедрению энергосберегающего оборудования сказывается на высокой себестоимости продукции и приводит к снижению конкурентоспособности предприятий, тем самым препятствуя привлечению инвестиций в отрасль.

Для сокращения участия государства в экономике, создания условий для развития частного сектора, развития конкурентной среды путем создания равных условий для предприятий всех форм собственности, повышения эффективности деятельности предприятий с государственным участием проведена их инвентаризация и изучение.

В срок до 1 мая предлагается утвердить «дорожную карту» по реформированию предприятий с госдолей в 2020—2021 годы, предусмотрев создание проектных офисов:

Перечень реформируемых крупных предприятий

№ Наименование Год реформы 1 АК «Узбектелеком» 2020 2 АО «Узбeкистон тeмир йўллари» 2020 3 АО «Узмахсусмонтажкурилиш» 2020 4 АК «Уздонмахсулот» 2020 5 АО «Узбекозиковкатхолдинг» 2020 6 АО «Узавтосаноат» 2021 7 АО «Узагросаноаттеххолдинг» 2021 8 АО «Узагрокимёхимоя» 2021 9 АО «Тошшахартрансхизмат» 2021 10 АО «Узпахтасаноат» 2021 11 АО «Узагросервис» 2021 12 АО «Узкимёсаноат» 2021 13 Предприятия «Узбеккино» 2021

Кроме того, в 2020 году планируется принять меры по приватизации и реструктуризации 822 государственных активов, из них 781 реализовать в частную собственность, а 41 государственное унитарное предприятие и учреждение преобразовать в хозяйственные общества.

Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него свои предложения и замечания можно до 11 марта.