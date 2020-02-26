13 крупных предприятий с государственным участием планируется реформировать в Узбекистане. Соответствующий проект указа президента опубликовало для общественного обсуждения Агентство по управлению государственными активами.
В документе отмечается, что при недостаточном уровне эффективности управления предприятиями с госучастием их число остается высоким.
Кроме того, экспортный потенциал и уровень использования производственных мощностей таких предприятий, равно как и качество производимой продукции (оказываемых услуг) остаются на низком уровне. Отсутствие системных работ по внедрению энергосберегающего оборудования сказывается на высокой себестоимости продукции и приводит к снижению конкурентоспособности предприятий, тем самым препятствуя привлечению инвестиций в отрасль.
Для сокращения участия государства в экономике, создания условий для развития частного сектора, развития конкурентной среды путем создания равных условий для предприятий всех форм собственности, повышения эффективности деятельности предприятий с государственным участием проведена их инвентаризация и изучение.
В срок до 1 мая предлагается утвердить «дорожную карту» по реформированию предприятий с госдолей в 2020—2021 годы, предусмотрев создание проектных офисов:
Перечень реформируемых крупных предприятий
№
Наименование
Год реформы
1
АК «Узбектелеком»
2020
2
АО «Узбeкистон тeмир йўллари»
2020
3
АО «Узмахсусмонтажкурилиш»
2020
4
АК «Уздонмахсулот»
2020
5
АО «Узбекозиковкатхолдинг»
2020
6
АО «Узавтосаноат»
2021
7
АО «Узагросаноаттеххолдинг»
2021
8
АО «Узагрокимёхимоя»
2021
9
АО «Тошшахартрансхизмат»
2021
10
АО «Узпахтасаноат»
2021
11
АО «Узагросервис»
2021
12
АО «Узкимёсаноат»
2021
13
Предприятия «Узбеккино»
2021
Кроме того, в 2020 году планируется принять меры по приватизации и реструктуризации 822 государственных активов, из них 781 реализовать в частную собственность, а 41 государственное унитарное предприятие и учреждение преобразовать в хозяйственные общества.
Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него свои предложения и замечания можно до 11 марта.