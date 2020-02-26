13 крупных предприятий с государственным участием планируется реформировать в Узбекистане. Соответствующий проект указа президента опубликовало для общественного обсуждения Агентство по управлению государственными активами.

В документе отмечается, что при недостаточном уровне эффективности управления предприятиями с госучастием их число остается высоким.

Кроме того, экспортный потенциал и уровень использования производственных мощностей таких предприятий, равно как и качество производимой продукции (оказываемых услуг) остаются на низком уровне. Отсутствие системных работ по внедрению энергосберегающего оборудования сказывается на высокой себестоимости продукции и приводит к снижению конкурентоспособности предприятий, тем самым препятствуя привлечению инвестиций в отрасль.

Для сокращения участия государства в экономике, создания условий для развития частного сектора, развития конкурентной среды путем создания равных условий для предприятий всех форм собственности, повышения эффективности деятельности предприятий с государственным участием проведена их инвентаризация и изучение.

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В срок до 1 мая предлагается утвердить «дорожную карту» по реформированию предприятий с госдолей в 2020—2021 годы, предусмотрев создание проектных офисов:

Перечень реформируемых крупных предприятий

Наименование

Год реформы

1

АК «Узбектелеком»

2020

2

АО «Узбeкистон тeмир йўллари»

2020

3

АО «Узмахсусмонтажкурилиш»

2020

4

АК «Уздонмахсулот»

2020

5

АО «Узбекозиковкатхолдинг»

2020

6

АО «Узавтосаноат»

2021

7

АО «Узагросаноаттеххолдинг»

2021

8

АО «Узагрокимёхимоя»

2021

9

АО «Тошшахартрансхизмат»

2021

10

АО «Узпахтасаноат»

2021

11

АО «Узагросервис»

2021

12

АО «Узкимёсаноат»

2021

13

Предприятия «Узбеккино»

2021

Кроме того, в 2020 году планируется принять меры по приватизации и реструктуризации 822 государственных активов, из них 781 реализовать в частную собственность, а 41 государственное унитарное предприятие и учреждение преобразовать в хозяйственные общества.

Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него свои предложения и замечания можно до 11 марта.