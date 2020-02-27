Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 февраля провел видеоселекторное совещание по мерам сокращения бедности через развитие предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении напоминается, что президент впервые определил сокращения бедности приоритетной задачу в своем послании парламенту 24 января. «Долгие годы бедность в нашей стране была закрытой темой», — отмечает пресс-служба.

Проблема бедности в Узбекистане





«По предварительным расчетам, 12−15% или 4−5 миллионов населения нашей страны находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10−13 тысяч сумов. Или же, к примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70% доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?» — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для эффективной поддержки социально уязвимых и малоимущих семей, широкого вовлечения населения в предпринимательство указом президента от 18 февраля было создано Министерство по поддержке махалли и семьи. В этой сфере установлена вертикальная система и введены должности, ответственные за развитие предпринимательства и сокращение бедности на уровне махалли, района, города, области и страны. В структуру правительства введена должность заместителя премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

«Сокращение бедности не означает повышения размеров заработной платы или пособий, массовой выдачи кредитов. Прежде всего необходимо обучать население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, улучшать инфраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий», — подчеркнул глава государства.

Стратегия борьбы с бедностью

В этих целях совместно с ООН, Всемирным банком и другими международными организациями разрабатываются средне- и долгосрочная стратегии борьбы с бедностью, говорится в сообщении.

На совещании говорилось о первоочередной необходимости анализа реальных условий и ситуации в разрезе каждой махалли, района, города и области. Первое направление работы — сбор данных о реальной ситуации по бедности, т. е. числе семей с низким уровнем дохода, второе — составление карт, отражающих потенциал, природные ресурсы и инфраструктурные возможности районов и городов.

«Нам необходимо создать все условия, чтобы люди трудились, богатели, жили достойно», — подчеркнул президент.

Рядом с густонаселенными пунктами, где хорошо развито предпринимательство, планируется организовать малые промышленные зоны на базе пустующих и не предназначенных для сельского хозяйства земель. На создание необходимой инфраструктуры дирекциям малых промышленных зон будет выделено из бюджета 100 млрд сумов. Земельные участки в зонах будут продаваться предпринимателям по рыночной стоимости с правом владения. Если этот опыт оправдается, во втором полугодии будет выделено дополнительно 150 млрд сумов.





Министерству экономики и промышленности поручено совместно с хокимами определить пустующие земельные участки для новых малых промышленных зон и обеспечить их инфраструктурой.

Президент также дал поручения по предоставлению малоимущему населению земель, выведенных из оборота, и сооружению на местах артезианских колодцев и скважин.

Важнейшим вопросом является сокращение бедности через обучение населения предпринимательству и формирование профессиональных навыков.

В настоящее время в стране насчитывается около 1,4 миллиона официально незанятых женщин и молодежи. Среди женщин уровень безработицы составляет 13%, среди молодежи — 15%. Эти показатели выше всего в Ферганской, Самаркандской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

Вместе с тем ощущается нехватка кадров в строительной сфере — 104 тысяч, коммунальной — 71 тысячи, сфере оказания услуг — 68 тысяч, легкой промышленности — 46 тысяч специалистов.

Для обеспечения потребности в квалифицированных кадрах и трудоустройства населения планируется организовать в каждом регионе курсы предпринимательства для безработного населения. По завершении обучения Агентство по развитию малого бизнеса путем конкурса выделит лучшему проекту грант в размере 20 млн сумов. Хокимы также будут предоставлять перспективным предпринимательским проектам гранты за счет средств местного бюджета.

Для одиноких и многодетных женщин, а также безработных, изъявивших желание обрести профессии, будут организованы курсы профессионального обучения по необходимым в повседневной жизни ремеслам — швейное, кулинарное, парикмахерское дело. Для этого будут выделены помещения в зданиях сходов махаллей или других сооружениях, они будут обеспечены необходимым оснащением.

Министерству по поддержке махалли и семьи дано указание разработать Программу профессионального обучения в махаллинских гузарах и сформировать списки желающих.

Шавкат Мирзиёев подверг критике работу по организации центров обучения профессиям. По озвученным данным, в 11 районах Каракалпакстана, 9 районах Бухарской и Ташкентской областей, 7 районах Сурхандарьи и 5 районах Джизакской области нет ни одного подобного учреждения.

Привлечение ННО

Президент отметил важность активного привлечения негосударственных организаций к созданию центров профподготовки. Поручено провести среди ННО конкурс на лучшую учебную программу и выделить его победителям гранты из Фонда содействия занятости.

Перед Министерством занятости и трудовых отношений поставлена задача организовать в каждом регионе моноцентры «Ишга мархамат» и центры профессиональной подготовки, обучать безработных не только знаниям и навыкам по профессии, но и иностранным языкам.

Принято решение, что 70% средств по программам семейного предпринимательства будут направляться на проекты малого и среднего бизнеса, предусматривающие создание рабочих мест для малоимущих. Вместе с тем предприятиям, принимающим на работу людей с низким уровнем достатка, будут предоставляться преференции по банковским кредитам.