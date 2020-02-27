В исполнительную структуру Кабинета Министров Узбекистана внесены очередные изменения. Соответствующее постановление подписан 24 февраля президент Узбекистана.

Так, в исполнительной структуре Кабмина упразднены:

должность заместителя премьер-министра — министра финансов;

должность советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической промышленности;

должность советника премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер;

должность советника премьер-министра — председателя правления АО «Узагротехсаноатхолдинг;

секретариат по вопросам управления государственными активами, развития промышленности и конкуренции;

секретариат по вопросам развития топливно-энергетической и химической промышленности;

секретариат по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения;

секретариат по вопросам поддержки женщин и семьи, работы органов ЗАГС.

Этим же документом вводятся:

должность заместителя премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министра экономики и промышленности (эту должность недавно занял Джамшид Кучкаров);

должность заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер (им стал Уктам Барноев);

должность советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей (на этот пост назначен Ботир Ходжаев).

На заместителя премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министра экономики и промышленности, наряду с уже имеющимися задачами, возложены новые:

изучение реального состояния бедности в республике, разработка совместно с международными организациями, в том числе финансовыми институтами, среднесрочных и долгосрочных стратегий и программ ликвидации бедности, а также обеспечение их реализации;

реализация мер по формированию у населения, особенно у молодежи и женщин, современных навыков ведения бизнеса и предпринимательства, реформирование системы обучения профессиям и переподготовки незанятого населения.

Секретариат по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, средств массовой информации, творческих и общественных организаций преобразован в секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций. В его составе создан сектор по вопросам поддержки махалли и семьи.

Секретариат по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы и частного предпринимательства теперь стал

секретариатом по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными

активами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности. В его составе создан отдел по сокращению бедности и повышению

доходов населения.

Кроме того, в исполнительной структуре Кабмина создан секретариат по вопросам развития промышленности и кооперационных связей.

В аппарате хокимиятов должность первого заместителя хокима по вопросам экономики и предпринимательства переименовывается в должность первого заместителя хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.