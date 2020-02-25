Специалист из Турции станет советником министра здравоохранения Узбекистана. Об этом глава Минздрава Алишер Шадманов сообщил в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Договоренность о назначении была достигнута во время визита президента Шавката Мирзиёева в Анкару 19−20 февраля.

Советник будет работать над реформированием и цифровизацией системы здравоохранения страны, заниматься вопросами финансового менеджмента, медицинского страхования, внедрения государственно-частного партнерства и аутсорсинга.

Это не первый случай назначения иностранных сотрудников в Минздрав. В январе 2018 года советником министра здравоохранения стал профессор из Южной Кореи Юн Тэк Рим. В феврале прошлого года его соотечественник Ли Донг Ук занял должность заместителя главы Минздрава и советника заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.