Вице-председатель Ассоциации больниц Республики Корея, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Должность советника министра здравоохранения была учреждена в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея 22−25 ноября.

Профессор Юн Тэк Рим повысил квалификацию в медицинских школах Гуруме (Япония) и Джона Хопкинса (США). Помимо работы в Южной Корее, он проводит академические исследования в Академии хирургов-ортопедов США и Всемирном союзе хирургов-ортопедов и травматологов. Профессор выполнил более 8000 сложных операций и несколько раз признавался лучшим хирургом на родине.

Советник министра здравоохранения профессор Юн Тэк Рим выразил благодарность за возможность задействовать опыт и научный потенциал в здравоохранении двух стран и высокую оценку его труда.