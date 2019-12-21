Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла специальную резолюцию «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии», сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Разработанный Узбекистаном и внесенный от имени пяти стран Центральной Азии проект документа единогласно поддержали все государства-члены ООН.

В документе приветствуется вклад стран Центральной Азии в укрепление региональной стабильности и устойчивое развитие, реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также развитие туризма в регионе.

Странам-членам ООН предлагается расширять сотрудничество в области туризма со странами Центральной Азии, способствовать выработке консолидированной и комплексной политики устойчивого развития туризма в регионе, а также объединить усилия для внедрения инновационных технологий для модернизации туристической отрасли в регионе.

Соавторами документа выступили более 50 стран, среди них — Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Индия, Ирландия, Израиль, Китай, Канада, Норвегия, Марокко, Республика Корея, Россия, Сингапур, Сенегал, Турция и другие.

В резолюции отмечается, что прохождение Великого шелкового пути через Центральную Азию и усилия по продвижению туризма на мировых рынках способствуют росту интереса иностранных туристов к региону.

Инициатива о принятии такой резолюции была впервые выдвинута в апреле президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на международном форуме «Один пояс, один путь».

Для реализации этой инициативы Узбекистан совместно с Секретариатом ООН и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) подготовили проект документа и согласовали его с другими государствами.

14 ноября Второй комитет ООН, рассматривающий вопросы экономического роста и устойчивого развития, на основе консенсуса принял проект резолюции и рекомендовал внести его на рассмотрение Генассамблеи.