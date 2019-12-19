РИА Новости — Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента «за» проголосовали 230 человек, в том числе 1 независимый депутат, «против» — 197, в том числе 2 демократа. Один человек воздержался — это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

По второй статье «за» было 229 депутатов, в том числе 1 независимый депутат, против были 198, в том числе 3 демократа, 1 парламентарий вновь воздержался.

Теперь рассмотрением дела займется Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате Конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в Конгрессе демократами, их политическим самоубийством. «Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в Сенате.

Демократы утверждают, что президент США задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского услуги в виде расследования против своего оппонента Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил Конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.