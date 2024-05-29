На чемпионате мира по параатлетике, который проходил в Кобе (Япония) с 17 по 25 мая, сборная Узбекистана завоевала 13 медалей — 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба Национального паралимпийского комитета Узбекистана.

Благодаря такому количеству наград, параатлеты Узбекистана впервые в истории заняли 3-е место в общекомандном зачёте среди 103 стран-участниц. На двух предыдущих чемпионатах мира спортсмены занимали 10-е и 9-е места.

Первое место заняла сборная Китая — 33 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место — сборная Бразилии с 19 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

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Кроме того, Нурхон Курбонова и Асила Мирзаёрова побили мировые рекорды в своих направлениях.

Золото

  • Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание ядра
  • Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание диска
  • Хусниддин Норбеков — метание ядра
  • Нурхон Курбонова — метание копья
  • Асила Мирзаёрова — прыжки в длину
  • Ёкутхон Холбекова — прыжки в длину
  • Сафия Бурханова — метание ядра.

Серебро

  • Бобуржон Омонов — метание ядра
  • Дилафруз Ахмадхонова — метание ядра
  • Кубаро Хакимова — метание ядра
  • Мохигул Хамдамова — метание диска

Бронза

  • Маъруфжон Мурадуллоев — бег на 400 м
  • Нурхон Курбонова — метание ядра.