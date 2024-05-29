На чемпионате мира по параатлетике, который проходил в Кобе (Япония) с 17 по 25 мая, сборная Узбекистана завоевала 13 медалей — 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба Национального паралимпийского комитета Узбекистана.
Благодаря такому количеству наград, параатлеты Узбекистана впервые в истории заняли 3-е место в общекомандном зачёте среди 103 стран-участниц. На двух предыдущих чемпионатах мира спортсмены занимали 10-е и 9-е места.
Первое место заняла сборная Китая — 33 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место — сборная Бразилии с 19 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.
Кроме того, Нурхон Курбонова и Асила Мирзаёрова побили мировые рекорды в своих направлениях.
Золото
- Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание ядра
- Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание диска
- Хусниддин Норбеков — метание ядра
- Нурхон Курбонова — метание копья
- Асила Мирзаёрова — прыжки в длину
- Ёкутхон Холбекова — прыжки в длину
- Сафия Бурханова — метание ядра.
Серебро
- Бобуржон Омонов — метание ядра
- Дилафруз Ахмадхонова — метание ядра
- Кубаро Хакимова — метание ядра
- Мохигул Хамдамова — метание диска
Бронза
- Маъруфжон Мурадуллоев — бег на 400 м
- Нурхон Курбонова — метание ядра.