На чемпионате мира по параатлетике, который проходил в Кобе (Япония) с 17 по 25 мая, сборная Узбекистана завоевала 13 медалей — 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба Национального паралимпийского комитета Узбекистана.

Благодаря такому количеству наград, параатлеты Узбекистана впервые в истории заняли 3-е место в общекомандном зачёте среди 103 стран-участниц. На двух предыдущих чемпионатах мира спортсмены занимали 10-е и 9-е места.

Первое место заняла сборная Китая — 33 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место — сборная Бразилии с 19 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Кроме того, Нурхон Курбонова и Асила Мирзаёрова побили мировые рекорды в своих направлениях.

Золото

Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание ядра

Кудратуллахон Маъруфходжаев — метание диска

Хусниддин Норбеков — метание ядра

Нурхон Курбонова — метание копья

Асила Мирзаёрова — прыжки в длину

Ёкутхон Холбекова — прыжки в длину

Сафия Бурханова — метание ядра.

Серебро

Бобуржон Омонов — метание ядра

Дилафруз Ахмадхонова — метание ядра

Кубаро Хакимова — метание ядра

Мохигул Хамдамова — метание диска

Бронза