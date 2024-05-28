28 мая в Галляаральском районе Джизакской области в автомобиле Nexia-2 во время движения взорвался газовый баллон.

Как сообщила пресс-служба областного УБДД, на месте скончались водитель (1961 года рождения), его супруга (1968) и ещё два человека (1993 и 2015).

В сообщении говорится, что водитель заправил автомобиль газом на трассе М-39 Ташкент-Термез. Чуть позже баллон в машине взорвался. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

В УБДД призвали своевременно проводить проверку газобаллонного оборудования и соблюдать нормы заправки баллонов газом.

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