Программа пребывания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японии началась утром 18 декабря со встречи с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества и продвижения проектов в области инноваций, промышленности, сельского хозяйства, включая создание совместных агрокластеров, туризма, академических обменов.





В качестве партнера с узбекской стороны для префектуры определена Ташкентская область.

Стороны также договорились об организации взаимных визитов и проработке открытия авиасообщения с Аичи.

Деловая программа пребывания президента в Нагое продолжилась встречей с мэром города Такаси Кавамурой. На ней обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита делегации мэрии города в Узбекистан.

Речь идет о создании Парка высоких технологий Нагои в Ташкенте, инновационных проектах в области экономики, промышленности, транспорта, образования, туризма и других приоритетных направлениях, отмечается в сообщении.

Достигнута договоренность о подготовке «дорожной карты» совместных мероприятий на 2020 год.

В заключение встречи подписано соглашение о партнерстве между хокимиятом Ташкента и мэрией Нагои.