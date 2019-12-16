Журналистка Малохат Юлдашева предложила представителям Экологической партии Узбекистана привязывать себя к деревьям, которым угрожает вырубка. Об этом она заявила на дебатах в Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии в понедельник.

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По ее словам, не депутаты стали инициаторами моратория на вырубку деревьев. Он был введен указом президента от 30 октября.

«В практике всех развитых стран мира, когда вырубается дерево, не Комитет по экологии, а представители Экологической партии, партии „зеленых“ привязывают себя к этому дереву. Говорят: „Рубите вместе со мной“. Но прошло 11 месяцев с момента создания Экопартии, а предвыборная кампания объявлена 85 дней назад. У вас осталось 5 дней [до выборов]. За это время вырублено столько деревьев, но я не видела, чтобы какой-либо представитель партии вышел и сказал, что защитит дерево от вырубки», — заявила Малохат Юлдашева.

С этими словами она передала представителю Экологической партии веревку: «Пусть представители Экопартии привяжут себя этой веревкой к дереву, которое вырубается».





Представитель Экологической партии Камол Жуманиёзов сообщил, что в ней состоят свыше 350 тысяч членов. Ведущий программы заметил, что понадобится 350 тысяч веревок.

«Действительно, [ситуация такова, что] нужно привязывать [себя к деревьям]… Если нужно, не только 350 тысяч человек, но и 33-миллионное население должно себя привязать… Сегодня никто не безразличен к природе… Не только Экопартия, но все мы ответственны за это. Этого (акций против вырубки деревьев — ред.) стоит ожидать. Вот, объявили мораторий, у нас хватит сил и мощи для этого», — заявил Камол Жуманиёзов.

Принятию указа о введении моратория предшествовал ряд событий. В мае прошлого года журналист и автор «Газеты.uz» Никита Макаренко опубликовал на портале Mening fikrim онлайн-петицию о реформе системы охраны деревьев. В июле Законодательная палата, рассмотрев петицию, не поддержала предложенный в ней мораторий на вырубку и создание экополиции.

31 августа текущего года группа журналистов и блогеров выступила с открытым письмом к руководству страны, предложив ввести мораторий на рубку деревьев и уголовную ответственность за незаконную вырубку. В начале сентября с призывом объявить полугодовой мораторий на вырубку деревьев к правительству обратилась Экологическая партия.