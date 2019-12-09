В Узбекистане начнут развивать систему финансирования и внедрять механизмы коммерциализации в сферу футбола. Это предусмотрено концепцией развития футбола до 2030 года, утвержденной указом президента от 4 декабря.

Коммерциализация коснется системы управления профессиональными футбольными клубами, в частности, с 2020 года ежегодно до 15 января будут разрабатываться конкретные бизнес-стратегии каждого футбольного клуба.

Кроме того, планируется поэтапная передача частному сектору футбольных клубов, финансируемых крупными предприятиями и организациями с государственной долей.

Ассоциация футбола Узбекистана займется мониторингом за эффективным использованием финансовых средств, выделяемых профессиональным футбольным клубом госпредприятиями и организациями с госдолей.





С 2020 года документом предусмотрено внедрение системы реализации билетов (включая продажу абонементов) для привлечения на стадионы футбольных фанатов, организация «услуг хоспиталити» (услуг хостела, питания, фитнеса, спортивных школ и других), налаживание деятельности стадионных клубов и музеев для эффективного использования инфраструктуры стадионов.

Более того, ожидается внедрение «футбольного мерчандайзинга» (создание клубной атрибутики, сувениров, комплектов клубной экипировки, разработку туристских экскурсионных маршрутов и другие) для коммерциализации деятельности субъектов сферы футбола.

Для привлечения фанатов на стадионы будут проводить фестивали и спортивные лотереи с участием известных футбольных клубов и футболистов. Денежные средства, поступившие за счетбукмекерской деятельности, будут направлены в том числе на развитие футбола и поддержку деятельности спортивных образовательных учреждений, специализированных на футболе.

В указе отмечается, что для кардинального совершенствования системы телевизионной трансляции футбольных соревнований необходимо реализовать следующие меры:

оснащение HD телевизионными студиями и необходимым мультимедийным оборудованием стадионов, предназначенных для проведения международных соревнований в каждом регионе;

передачу частному сектору медиаправ на осуществление телевизионной трансляции футбольных матчей на среднесрочных и долгосрочных условиях;

развитие системы «спонсоршип» (титульное спонсорство, дистрибуция рекламы, информационное сотрудничество и другие) путем поэтапной коммерциализации сферы футбола, а также налаживание механизма продажи телеканалам телевизионной трансляции футбольных матчей;

проведение оптико-волоконных линий связи для организации прямой трансляции футбольных матчей со стадионов;

обеспечение высокоскоростного доступа к интернету для подготовки онлайн-репортажей с футбольных стадионов.

Как уточнили «Газете.uz» в Ассоциации футбола Узбекистана, в настоящее время ни клубы, ни телеканала не платят за трансляцию матчей в узбекском футболе.