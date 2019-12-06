Президент Шавкат Мирзиёев 4 декабря подписал указ «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане». Документом утверждена Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в республике до 2030 года.

«Массовый футбол»

Как сообщалось в сюжете телеканала «Узбекистан 24», в последнее время Узбекистану похвастаться в отечественном футболе нечем: что на уровне национальной сборной, что на уровне клубов: «Аудитория сокращается, но самое главное, нет преемственности — необходимой подготовки детей и юношей».

Из 33,6 млн узбекистанцев футболом занимаются более 327291 человек (из них женщины — 11884). Число футболистов в возрасте 7−18 лет, занимающихся в 297 спортивных учреждениях, составляет 45919 человек (в том числе 610 женщин), профессиональных футболистов — 2220 (400 женщин). Только 0,14% населения регулярно занимаются футболом.

Сейчас в республике имеется 255 спортивных школ по развитию футбола, 209 детско-юношеских спортивных школ, 14 детско-юношеских академий, 15 футбольных школ при профессиональных клубах и 17 частных школ. Для сравнения в Великобритании число футбольных школ и академий приблизилось к 40 тысяч, а из 65 млн человек — 11,5 (20%) регулярно занимаются футболом. В Германии 27336 футбольных учебных заведений, из 81 млн человек более 16 млн (20%) тренируются постоянно.

Системные проблемы





Как отмечалось в проекте указа президента, следующие системные проблемы препятствуют развитию футбола в стране:

система отбора и селекции одаренных детей и подростков не соответствует современным требованиям, а национальным командам не хватает качественных спортивных резервов;

современным требованиям, а национальным командам не хватает качественных спортивных резервов; низкий уровень физической подготовки игроков и несоответствие международным стандартам. Например, ни один футболист национальный или олимпийской сборной не прошел тест Yo-Yo, который оценивает выносливость и способность восстанавливаться после его выполнения;

который оценивает выносливость и способность восстанавливаться после его выполнения; неэффективное использование маркетинга и современных механизмов в системе управления и развития футбола;

и современных механизмов в системе управления и развития футбола; отсутствие условий для удовлетворения потребностей в системе квалифицированных кадров, таких как «футбольный аналитик», «спортивный селекционер» («скаут»), «спортивный менеджер», «спортивный маркетолог», «спортивный врач», «спортивный психолог», «спортивный фармаколог», «спортивный диетолог» и «спортивный юрист»;

низкий уровень образовательного процесса и соревнований среди детских и юношеских футбольных команд в регионах;

низкий социальный статус и престиж тренеров в детском и юношеском футболе, а система оплаты и материального стимулирования не соответствует сегодняшним требованиям;

в детском и юношеском футболе, а система оплаты и материального стимулирования не соответствует сегодняшним требованиям; слабая работа региональных футбольных ассоциаций по развитию футбола, организации футбольных мероприятий, привлечению молодежи в футбол и пропаганде;

состояние футбольной инфраструктуры (покрытие футбольных полей, система освещения, мультимедийное оборудование, трибуны для болельщиков) не отвечает современным требованиям, а спортивный инвентарь, предназначенный для проведения учебно-тренировочных сборов, устарел;

отсутствие единого тренировочного центра для национальных футбольных команд, который бы позволял проводить централизованный тренировочный процесс и соревнования;

отсутствие центров функциональной диагностики и реабилитации футболистов, системы фармакологической поддержки и научно обоснованной методологии;

не определены правовой статус футбольных клубов и четкий механизма обеспечения прозрачности футбольных матчей в национальных чемпионатах;

деятельность большинства профессиональных футбольных клубов не соответствуют требованиям Азиатской футбольной конфедерации и другим международным стандартам;

неэффективное использование средств, выделенных на развитие футбола;

наличие таких негативных случаев, как искусственное снижение биологического возраста спортсменов, участвующих в международных и национальных футбольных соревнованиях;

наличие коррупционных схем и договорных игр в футболе, а также отсутствие прозрачной системы контроля.

Меры

Для превращения футбола в самый массовый вид спорта утверждена Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в республике до 2030 года.

Согласно концепции, к этому времени число регулярно занимающихся футболом должно возрасти до 5% (сейчас 0,14%), национальная сборная должна войти в топ-50 рейтинга лучших национальных сборных Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Предусматривается также поэтапное увеличение количества частных футбольных школ, организация и проведение чемпионатов и официальных международных турниров, входящих в классификацию ФИФА и АФК.

Документом предполагается создание 6 школ футбольного мастерства и 9 детско-юношеских спортивных школ при Министерстве физической культуры и спорта на базе 15 детско-юношеских футбольных школ при профессиональных футбольных клубах, финансируемых за счет госбюджета.

Особое внимание в указе уделяется подготовке тренеров и судей — планируется создание Центра подготовки специалистов по футболу при АФУ. В центре специалисты будут повышать квалификацию по направлениям «тренер», «селеционер» (скаут), «аналитик», «судья», «маркетолог» и «футбольный менеджер».

Начиная с 2020/2021 учебного года начнется подготовка в соответствующих образовательных учреждениях квалифицированных специалистов по направлениям «спортивный врач», «спортивный психолог», «спортивный фармаколог», «спортивный юрист» и «спортивный диетолог».

С футбольного сезона 2021 года запланировано внедрение системы VAR (Video Assistant Referee, видеопомощник судьи) для обеспечения справедливости и прозрачности встреч между командами Суперлиги исходя из международного опыта.

Указом дается разрешение на введение с 1 января 2021 года букмекерской деятельности путем получения лицензии в Агентстве по развитию рынка капитала.

Деятельность футбольных агентов (посредников) будет упорядочена. На Ассоциацию футбола возлагаются полномочия по их аккредитации для подготовки на профессиональном уровне футболистов, обладающих высоким спортивным потенциалом, обеспечения их профессиональной деятельности в престижных футбольных клубах зарубежных стран, а также защиты прав и интересов футболистов исходя из международных требований.





Кроме того, документом устанавливается, что между общеобразовательными школами каждого района (города) не менее 2 раз в год будет проводиться соревнования «Футбольная лига школ» на постоянной основе. По их итогам будет осуществляться отбор (селекция) одаренных учащихся в отделения футбола детско-юношеских спортивных школ районов (городов) и частные футбольные школы.

Между отделениями футбола ДЮСШ районов (городов) и частными футбольными школами будет проводиться соревнования «Футбольная лига спортивных школ». По их результатам лучшие футболисты будут отбираться в школы футбольного мастерства, частные профессиональные футбольные школы и футбольные академии при профессиональных футбольных клубах.

Более того того, между школами футбольного мастерства, частными профессиональными футбольными школами и футбольными академиями при клубах намечено проводить соревнования «Лига профессиональных футбольных школ». По результатам будет осуществляться отбор футболистов в региональные профессиональные футбольные клубы.

В 2020—2021 годы будут созданы учебно-тренировочного центра для национальных сборных команд по футболу на территории поселка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской области, а также современного спортивно-медицинского центра при АФУ для функциональной диагностики, оздоровления и реабилитации спортсменов и его оснащении необходимым медицинским оборудованием и инвентарем.

До 2030 года на основе государственно-частного партнерства планируется строительство и реконструкция футбольных стадионов, которые должны будут отвечать требованиям ФИФА и АФК. Помимо этого, ожидается внедрение единой системы электронных билетов и абонементов для посещения стадионов.

Целевые показатели



