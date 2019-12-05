Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ президента «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане», сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистана 24» в среду.

Документом дается разрешение на введение букмекерской деятельности путем получения лицензии в Агентстве по развитию рынка капитала.

Как ранее писала «Газета.uz», дегализация букмекерских контор направлена на дальнейшее развитие спортивной сферы, особенно футбольной, повышение ее инвестиционной привлекательности, привлечение дополнительных средств на основе международного опыта. Букмекерские конторы в Узбекистане могут появится уже с 1 января 2021 года (проект).

«Те возможности, которые могут предоставить букмекерские компании, на сегодняшний день являются одним из ключевых факторов развития футбола во всем мире. Поэтому чтобы быть на одном уровне с самыми развитыми странами в футболе, в Узбекистане будет целесообразно финансировать футбол с помощью букмекерских контор и направлять эти средства на развитие детско-юношеского футбола и футбола в целом», — сказал начальник департамента маркентинга Ассоциации футбола Бахтиёр Маметов.

Отмечается, что в английской Премьер-лиге (высший дивизион футбольных лиг Англии) титульными спонсорами 9 футбольных клубов из 20 являются букмекерские конторы. В 32 странах мира, где разрешены букмекеры, футбол развивается особенно интенсивно.

Ранее советник президента Абдужабар Абдувахитов выступил за легализацию букмекерской деятельности.

«В Узбекистане есть неофициальные букмекерские компании? Я говорю неофициальные. Неофициальные есть, верно? Несколько лет назад некоторые наши соотечественники отправлялись в Таиланд, Гонконг, чтобы делать ставки. Во-вторых, мы светская страна. Сейчас многие говорят, букмекерство — это азартная игра. Кто хочет, тот играет… Кто считает, что это противоречит его убеждениям, может не играть», — заявил он.

По его словам, легализация этой сферы должна помочь в развитии детского футбола и других видов спорта. Абдужабар Абдувахитов предлагал направлять 10% от поступающих налогов в государственный бюджет, 45% — в детский футбол, а оставшиеся 45% — в другие виды спорта.

Документом также утверждена концепция развития узбекского футбола до 2030 года и дорожная карта 2019−2020 годы.

Что такое букмекерство

Букмекерская контора — это игорное заведение, занимающееся приемом ставок. Букмекер оценивает вероятность того или иного исхода события и на каждый из возможных исходов выставляет коэффициент — числовое значение, на которое умножается ставка в случае успеха.

Предшественником букмекерства являлись тотализаторы, на которых ставки различных игроков на одно и то же событие сначала суммировались, а затем вся сумма, кроме определённого организаторского процента, делилась между угадавшими правильный результат. Для тотализаторов, в отличие от букмекерской деятельности, не требовались никакие прогнозы со стороны организаторов.

На территории СНГ букмекерские конторы появились лишь в 1992 году в городе Москва.

Во всем мире букмекерские конторы являются спонсорами футбольных клубов, партнерами международных соревнований. Например, в Казахстане букмекеры также активно помогают финансово спортивным клубам, сумма их спонсорской помощи казахстанскому спорту составила в 2018 году составила около миллиарда тенге (2,5 млн долларов).

В чемпионате Англии букмекеры являются партнерами различных футбольных клубов: БК Betway с «Вест Хэм Юнайтед», Paddy Power с «Хаддерсфилдом», Bet365 со «Сток Сити», FUN88 с «Ньюкаслом», Mansion с «Борнмутом» и другие. В рамках партнерства команды наносят логотипы букмекеров на части футболок, некоторые даже временно меняют название стадионов в честь игорных компаний.

Как сообщает Spot, в Узбекистане раньше были разрешены и тотализаторы, и букмекерская деятельность, но в 2007 году их, вместе с другими основанными на риске играми, запретили. Исключение сделали лишь для тиражных, мгновенных и числовых лотерей.