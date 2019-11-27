Генеральная прокуратура Узбекистана в среду опубликовала заявление по итогам доследственной проверки ситуации вокруг публикации аудиозаписи разговора хокима Ташкента, сенатора Джахонгира Артыкходжаева с журналистами издания Kun.uz.

16 ноября в сети появился фрагмент записи с голосом хокима столицы, на которой звучат оскорбления и угрозы в адрес журналистов. На публикацию отреагировали СМИ, партии, а следом — и зарубежные дипломаты.

Как показала проверка, 14 августа журналист Kun.uz Р. Исроилов и оператор Ш. Эгамбердиев прибыли в хокимият Алмазарского района для изучения обращения руководителя компании «Хива строй», который пожаловался на неполучение оплаты за выполненные работы.

«Заместитель хокима района [Абдурасул] Вахабов, будучи государственным служащим, в нарушение установленных правил этики отказался давать разъяснения Р. Исроилову, проявил грубость и оказал сопротивление оператору, который вел съемку», — говорится в сообщении.

На следующий день Kun.uz опубликовал видеорепортаж об инциденте, вызвавший обсуждения в интернете. В этот же день по поручению хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева для смягчения ситуации и урегулирования конфликта в хокимияте города была организована встреча руководителя пресс-службы администрации Ташкента Л. Сабировой и Абдурасула Вахабова с представителями Kun.uz Б. Ахмедовым, Р. Исроиловым и Ш. Эгамбердиевым.

«На встрече Абдурасул Вахабов признал, что вел себя неподобающим образом, и извинился перед сотрудниками редакции. Однако это сотрудников редакции не удовлетворило»", — отмечает Генпрокуратура.

После встречи ее участники случайно встретили в здании Джахонгира Артыкходжаева, говорится далее в заявлении. Л. Сабирова рассказала хокиму о том, как прошла встреча, в том числе о том, что представители Kun.uz недовольны извинением замхокима Алмазара.

«Джахонгир Артыкходжаев, выйдя за рамки культуры общения, выразил свое негативное отношение к интернет-изданиям, намекнул на возможность сделать так, чтобы они оказались в позорной ситуации, но отметил, что он так не воспитан и не хочет этого делать», — сообщает Генпрокуратура.

«Корреспондент Kun.uz Б. Ахмедов в нарушение требований закона „О защите профессиональной деятельности журналиста“ секретно записал разговор, не предупредив участников встречи, и предоставил его редакции. В свою очередь, редакция не уничтожила запись, полученную незаконным способом», — говорится в заявлении.

«16 ноября 2019 года неизвестное лицо с целью дискредитации хокима Джахонгира Артыкходжаева распространило в социальных сетях запись длительностью полторы минуты (встреча длилась два часа), смонтированную из неподобающих слов», — отмечает Генпрокуратура.

Редакция Kun.uz, сознавая свою вину, для прояснения ситуации опубликовало более полную часть записи, имеющую отношение к хокиму Ташкента.

Доследственная проверка показала, что «Джахонгир Артыкходжаев, будучи должностным лицом органа государственной власти и управления, использовал оскорбительные и грубые слова, нарушив правила этики государственного служащего».

«Однако учитывая, что его оскорбительные слова имели общий характер, не были направлены в адрес конкретного лица и не содержали реальной угрозы, в действиях Джахонгира Артыкходжаева отсутствуют признаки преступления. По этой причине принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела согласно части 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в заявлении.

Сотрудники редакции Kun.uz также заявили об отсутствии претензий к хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву.

В то же время, учитывая что Джахонгир Артыкходжаев нарушил Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 2 марта 2016 года, Генпрокуратура направила обращение правительству о рассмотрении вопроса о дисциплинарной ответственности хокима.

Одновременно надзорное ведомство направило письмо в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента о даче оценки участию редакции Kun.uz в произошедшем.