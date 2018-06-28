Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 июня утверждена Государственная программа «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — наше будущее»).

Она нацелена на обеспечение занятости молодежи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также повышение ее социально-экономической активности в целом.

Реализация программы уже начата в Куйичирчикском районе Ташкентской области и Чиланзарском районе Ташкента. С 1 июля она будет развернута во всех районах и городах страны.

Для финансирования мероприятий программы при Союзе молодежи Узбекистана создается Фонд «Yoshlar — kelajagimiz». Его средства будут использоваться для выделения через банки льготных кредитов и имущества в лизинг со ставкой 7% годовых для молодежных бизнес-инициатив, выдачи поручительств по кредитам (до 50% от размера кредита), участия в проектах в размере не более 50% от их стоимости (с последующей реализацией доли фонда в течение пяти лет).

Домохозяйства, в которых проживает незанятая молодежь, смогут приобретать за счет средств фонда до 20 штук молодняка домашней птицы и кроликов, 5 голов мелкого и 2 голов крупного рогатого скота, с возвратом их стоимости в оговоренные сроки. Им будет оказываться содействие в выращивании птицы и животных и последующей реализации.

На условиях государственно-частного партнерства запланировано строительство коворкинг-центров «Yosh tadbirkorlar» («Молодые предприниматели») для льготной аренды помещений, офисной техники и расходных материалов, доступа в интернет и другого содействия, включая разработку бизнес-планов, консультационные, юридические, бухгалтерские и другие услуги, организацию форумов, мастер-классов и семинаров.

В трудоизбыточных районах будут созданы комплексы «Yoshlar mehnat guzari» для создания торгово-бытовых и малых производственных площадок.

Создана Республиканская комиссия по развитию молодежного предпринимательства, в районах и городах страны будут сформированы комиссии по развитию молодежного предпринимательства во главе с заместителями хокимов по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.