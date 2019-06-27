Впервые о программе «Каждая семья — предприниматель» стало известно 7 июня 2018 года — с выходом постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эта программа направлена на поддержку населения, желающего заняться предпринимательством. Помощь оказывается через выделение льготных кредитов, обучение, финансовую поддержку микрофирм, создание мини-кластеров, развитие семейного предпринимательства и другое.

Инициативу начали претворять в жизнь в Андижанской области с финансированием в 200 млн долларов. Изначально при реализации программы в Андижане были проблемы. Из-за большого количества желающих заниматься животноводством цены на домашний скот выросли в два-три раза. Кредитование приостановили, учли ошибки и разрешение стали выдавать только на разведение породистого скота.

Затем опыт начали распространять в других регионах страны, включая отдаленные местности. Министерство занятости и трудовых отношений совместно с хокимиятом Наманганской области в конце мая организовало поездку для корреспондента «Газеты.uz», который ознакомился с особенностями реализации программы «Каждая семья — предприниматель» в этом регионе.





Как работает программа

Из Фонда реконструкции и развития Узбекистана и других источников Наманганской области выделен почти 1 трлн сумов на реализацию программы.

Денежные средства в рамках программы выделяет Центральный банк через 15 банков, которые далее предоставляют кредиты с годовой процентной ставкой в 8% (при среднем уровне инфляции в 15% и ставке рефинансирования Центробанка в 16%).

Кредиты — для физических лиц в размере до 150 МРЗП (30 млн сумов) и для юридических до 1000 МРЗП (200 млн сумов) — выдаются до трех лет со льготным периодом до шести месяцев. Если сумма превышает 1000 МРЗП, — до пяти лет со льготным периодом до двух лет.

Большая часть кредитов выделяется на создание бизнеса в сфере швейного производства, ремесленничества, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства, строительство теплиц легкой конструкции, налаживание оказания бытовых услуг и других.

Кредиты не выделяются на возврат ранее полученных кредитов и любых других задолженностей, производство алкогольной и табачной продукции, осуществление торгово-посреднической деятельности, пополнение оборотных средств предприятий общественного питания, покупку личного имущества, не используемого в производственных целях, оплату административных расходов, в том числе обеспечение служебных автомобилей, покупку мебели, мобильных телефонов, а также на оплату услуг связи.

Новая система поддержки семейного предпринимательства

Схема работы Центров развития семейного предпринимательства.

Согласно постановлению президента от 7 марта, в каждом районе Наманганской области созданы Центры развития семейного предпринимательства, которые работают по принципу «Единого окна». Строят и оснащают центры за счет собственных средств коммерческих банков, разработка программного обеспечения — за счет Минтруда.

Персонал центра включает работников банков, хокимията и сотрудников специально созданного отдела Главного управления занятости Наманганской области.

Директор информационно-компьютерного центра Mehnat.uz Алишер Эльмурадов рассказал, почему кредиты в рамках программы лучше выделять в таких центрах, чем в банках.

«Получение кредита на развитие предпринимательства ассоциируется у населения с бумажной волокитой и бюрократией. Необходимо обойти ряд инстанций, собрать пакет документов, найти поставщика оборудования. Для рядового гражданина это сложный процесс», — сказал он.

При создании центров развития семейного предпринимательства (ЦРСП) сотрудники Минтруда проанализировали, что отталкивает людей от получения кредитов в банке. Выяснилось, что из-за излишней бумажной волокиты большинство потенциальных предпринимателей теряют интерес к программе. По инициативе министра занятости и трудовых отношений Шерзода Кудбиева было решено разработать концепцию центра, действующего по принципу «Единого окна».

Гражданин, желающий заняться предпринимательством, приходит в центры только с одним паспортом. Оператор центра заполняет анкету в системе. Специально разработанная система контролирует процесс, минимизирующий влияние человеческого фактора. Внесенные данные проверяются по базе данных физических лиц.





Дальше координатор ЦРСП (сотрудник Минтруда) сам — без участия гражданина — распечатывает рекомендательное письмо, подписывает у начальника сектора (хоким, прокурор, глава налоговый службы или начальник ОВД) и передает в банк. Банк оформляет заявление, а также обеспечивает доставку товара заявителю. Заявитель после получения товара подписывает письмо-согласие.

На территории центров работают также поставщики, список которых утверждается специальной комиссией. Потенциальные предприниматели могут прямо возле центров ознакомиться с образцами швейных машин, теплиц и другого оборудования и живности.

«Живых денег» (наличные деньги, перечисление на пластиковую карту) в рамках этой программы не дают. Например, человек хочет построить теплицу. После подачи заявления банк заключает договор с поставщиком теплиц, который сам занимается доставкой и установкой теплицы, а также обслуживание при необходимости. После того, как житель подписывает письмо-согласие, банк перечисляет поставщику деньги.

В центрах установлены камеры видеонаблюдения, проведен оптоволоконный интернет со скоростью 20 Мбит/с. Глава Минтруда, а также специальный рабочий штаба в хокимияте Наманганской области могут в онлайн-режиме следить за работой сотрудников Центра развития семейного предпринимательства (ЦРСП) и видеть поток желающих получить кредит. Сотрудники банков, работающие в центре, командируются из основного штата.

Решение банков о выдаче или невыдаче кредита отображается в системе. Каждый отказ проверяется рабочим штабом.

Всего в Наманганской области (12 районов и город Наманган) создано 14 центров, включая два центра в Чусте из-за его величины. Первый центр был запущен в Мингбулакском районе 19 марта, последний — в Нарынском районе 13 мая.

Центр в Папском районе

В Центре развития семейного предпринимательства Папского района работают сотрудники «Микрокредитбанка», «Агробанка» и «Кишлок курилиш банка». Махалли района поделены между тремя этими банками.

Как сообщил корреспонденту «Газеты.uz» координатор центра, с момента запуска 27 марта ЦРСМ было выдано 1604 кредитов на сумму 26 млрд сумов (в среднем 16 млн сумов на каждого заявителя). По словам Алишера Эльмурадова, представители рабочих групп после получения заявления выезжают на дом к гражданину, чтобы изучить его возможности.

«Проводится предварительный мониторинг, потому что человек может жить в девятиэтажном доме без участка собственной земли и зачем-то [намерен] брать кредит на покупку коровы. Или же гражданин хочет заняться рыболовством, но у него нет соответствующих условий для этого. Ему могут посоветовать что-то другое, более подходящее», — объяснил он.

В Папском районе запланировано на первом этапе увеличить доходы 10 тысяч семей, из них 4600 малообеспеченных (всего 55 тысяч по области).





«Принцип такой: центр, единое окно, сюда приходит гражданин с одним паспортом, а дальше сотрудники центра занимаются оформление кредита. В итоге заявитель получает оборудование, предоставляет письмо-согласие, фото организованного мини-предприятия и все», — сказал Алишер Эльмурадов.

У каждого сотрудника есть практическое специально разработанное пособие с инструкцией, как работать с населением. В центре имеются раздаточные материалы для ознакомления с перспективными проектами, с предварительными расчетами и потенциальной прибылью. Один из сотрудников центра консультирует человека, если у него есть вопросы.

Кроме того, работает колл-центр (71) 200−06−01, по которому принимаются жалобы жителей по работе Центра развития предпринимательства. Желающие могут не посещать центры для подачи заявки на рассмотрение кредита. Они могут позвонить в колл-центр, воспользоваться Telegram-ботом или сайтом nkredit.uz, чтобы оставить заявку там.

Как сообщили корреспонденту «Газеты.uz» представители Sanoat qurilish bank, на строительство и полное оснащение одного центра расходуется около 200−250 млн сумов.

Центр в Янгикурганском районе

Центр в Янгикурганском районе отличается от предыдущего центра тем, что здесь выставлены образцы швейной техники и теплиц. Поток людей намного больше, среди них — много женщин.

Баходир Рахмирзаев из поселка Искавот рассказал корреспонденту «Газеты.uz», что узнал о проекте по телевидению. Он хочет начать бизнес с возведения теплицы, где будет выращивать огурцы и помидоры. Для этого житель планирует взять кредит на 28 млн сумов. По его словам, у него уже есть опыт работы в сельском хозяйстве. Он ожидает, что за два года ему удастся закрыть кредит, а потом выйти на прибыль.

На территории центра выставлены образцы швейной техники и теплицы.

Жительница района Асаль Хусаинова услышала о программе в своей махалле «Бирлик». Она планирует взять кредит на 15 млн сумов для занятия птицеводством. У нее нет опыта в этой сфере, она разведена, живет с двумя дочерьми. Но из-за отсутствия работы она решила попробовать себя в предпринимательстве.

Еще один человек изъявил заниматься пчеловодством, другой — животноводством. Потенциальные предприниматели сообщили, что действительно пришли только с паспортом и оформили кредиты. Один житель принес с собой рекомендательное письмо, но в центре заверили, что это необязательно. На рассмотрение заявки, по словам жителей, ушло около двух недель.

Сотрудники банков, работающие в центре, утверждают, что тратят около 3−5 минут на разъяснение каждому заявителю сути программы, консультацию и оформление заявки.

Поставщик швейного оборудования сообщил, что с момента запуска программы удалось продать около 250 единиц техники.

Всего в районе по состоянию на 29 мая центром выдано 2853 кредитов на сумму 43,2 млрд сумов.

Регулирование цен поставщиков

Женщины ведут переговоры с поставщиком швейных машин.

Для предотвращения повышения цен при высоком спросе на сырье/товар поставщиков, например, на теплицы, установлены предельные средние цены со стороны районного хокимията. Этот процесс контролирует рабочая группа, состоящая из представителей налогового органа, хокимията, прокуратуры, управления финансов, коммерческих банков. Если поставщик необоснованно повышает цены, он предупреждается, а при повторном нарушении исключается из списка поставщиков.

Рабочая группа постоянно ищет рынки сбыта для новых предпринимателей, помогает в снижении себестоимости продукта и совершенствованием логистики.

Подомовой обход — не всегда эффективен





Ранее председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что сотрудники банков ходят по домам, чтобы изучить потребность населения в дополнительном доходе.

Но на местах выясняется, что подомовой обход не всегда эффективен, поскольку во время обхода рабочей группы гражданин может отсутствовать дома или не попадать в целевую группу программы.

Поэтому проводится широкая информационная кампания по привлечению заинтересованных граждан в центры: на территории Наманганской области установлены 150 баннеров на магистральных трассах, центральных площадях и рынках с информацией об условиях кредитования и преимуществах программы. По словам представителей Минтруда, отпечатано и роздано 100 тысяч флаеров, на регулярной основе транслируются сюжеты о программе на местном ТВ.

«В центры люди приходят самостоятельно, созревшие. Шансов намного больше, что житель осознанно возьмет кредит и эффективно воспользуется им. Не стоит задача кого-то заставлять, искажать информацию. Должны работать естественные механизмы спроса и предложения», — сказал Алишер Эльмурадов.





«Мы расписали все бизнес-процессы — кто за что отвечает, спланировали движение заявки на получение кредита, — продолжил он. — В итоге гражданин с одним паспортом и без лишней бумажной волокиты подает заявку на рассмотрение и получает кредит. Второе — это IT-инфраструктура. Если заявителю не дают кредит, то мы можем посмотреть, на какой стадии находится рассмотрение заявление, и проконтролировать, на каком этапе застряла заявка. Нам бы критично создать онлайн-базу, а не работать по бумажкам».

Случаи нецелевого использования средств

В начале мая мониторинг Генпрокуратуры установил, что рабочая группа и сотрудники Китабского филиала «Халк банка» в Кашкадарьинской области, не изучив на местах потребности граждан, обратившихся за получением кредита, и подлинность документов, выделили 11 гражданам кредиты в размере 147 млн сумов. Тем самым сотрудники способствовали нецелевому использованию кредитных средств.

В Минтруда рассказали, что такие случаи были и в Наманганской области: «Без центров, когда люди ходили в банки, контролировать расход средств было сложнее. Сейчас любой кредит можно пробить по серии паспорта, а после проверить, как они расходуются. Мы проверили 10 тысяч кредитов, в 1,9% нет товара (средства были обналичены — ред.)».





В Наманганской области по опыту Андижана выдают только породистых коров, чтобы люди получили доход.

«Бык не подойдет, потому что его можно быстро зарезать и продать. Да, гражданин получит деньги, но также быстро израсходует, а на нем будет висеть трехлетний кредит. Мы советуем в таких случаях приобретать породистую корову, которая дает потомство, молоко. Главная задача программы — обеспечить граждан источником дохода, хоть небольшого», — заявили в Минтруда.

Предприниматели, получившие кредит

Корреспондент «Газеты.uz» поговорил с несколькими новоиспеченными предпринимателями, которые получили кредиты.





Нематжон и Рахима Юсуповы из махалли «Юксалиш» получили кредит на 9 млн сумов (ежемесячная выплата по кредиту с учетом льготного периода — 25,2 тысяч сумов) для покупки породистой беременной коровы из Голландии весом 361 кг. Изначально они хотели купить несколько овец, но им посоветовали вложиться в корову.

Хозяйка дома планирует продавать молоко и кефир. По ее словам, рынком сбыта станет вся махалля. Кроме этого, семья владеет почти 0,5 га земли, где выращивается морковь, подсолнечник, картошка и кукуруза.





Другая жительница взяла кредит на 3,2 млн сумов на строительство небольшой теплицы на площади около 0,6 соток (1 сотка теплицы стоит 5 млн сумов). Смотреть за теплицой будет ее сын, который работает мастером. Он недавно вернулся из России, председатель махалли убедил его остаться здесь и начать бизнес.

В теплице планируют выращивать лимон, помидоры и огурцы. В настоящее время поставщик установил теплицу, но не закрыл ее. Оказывается, нужно понаблюдать за конструкцией теплицы в течение нескольких дней, так как она может искривиться или сместиться. После испытательного срока предприниматель подписывает письмо-согласие, отправляет фото, а после банк перечисляет деньги поставщику.

Сейчас семья зарабатывает на продаже миндаля, который выращивается на 8 сотках домашней земли.





Руководитель предприятия «Озодлик, Самандар, Мухаммад» Гульноза Барнаева получила кредит в 29 млн сумов (ежемесячная плата — 167 тысяч сумов) для расширения своего текущего швейного производства. Она купила пять швейных машин. Из-за того, что машинки были куплены менее месяца назад, предпринимательница не смогла предоставить финансовые показатели.

Она начала заниматься предпринимательством как ЧП. Сейчас у нее работают 15 человек, включая 8 на новом производстве. Предприятие выпускает 10 тысяч маек под брендом Bravo — вся продукция экспортируется в Ташкент. Спрос растет. В ближайшее время планируется запустить производство детского и подростокового белья.

Статистика заявлений, рекомендаций и кредитов по районам. Нажмите для увеличения.

Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев сообщил, что рабочий штаб в Наманганской области следит за показателями каждого района, анализирует данные и устраняет недостатки. Координаторы лучших центров поощряются, худшие — могут получить выговор. По его словам, большую помощь в реализации современного концепта ЦРСП оказал хокимият Наманганской области, а также Центральный банк Узбекистана. На 26 июня в области получено 73 тысяч заявок на получение кредитов для создания семейного предпринимательства, выдан 33731 кредит на сумму 455 млрд сумов.

«Если другие области захотят использовать опыт Наманганской области, мы готовы им помочь, выехать на место, предоставить наше программное обеспечение, раздаточные материалы, помочь выстроить бизнес-процессы центров, так как обеспечение занятости населения, в том числе и путем развития предпринимательства, — прямая задача нашего министерства», — сказал глава Минтруда.