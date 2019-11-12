В Самарканде состоялась X Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», Узбекистан принял заседание клуба впервые.

Дискуссионная площадка, собирающая политиков, экспертов, научных и общественных деятелей многих стран, сегодня активно разъезжает по миру. Предыдущая, IX Азиатская конференция клуба состоялась в ноябре прошлого года в Куала-Лумпуре.

Соорганизатором новой конференции выступил Институт стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана. Именно в ИСМИ предложили провести встречу в Самарканде, где клуб завершил свою программу Года Востока.

Глобальная повестка

«Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка»: тема конференции словно подтверждает, что более 60 экспертов из 11 стран обсудили серьезный поворотный момент в развитии всего центральноазиатского региона и его связи с Евразийским континентом. Именно об этом шла речь и в приветственных посланиях участникам конференции президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и и России Владимира Путина.

Евразийскую идею конференции под сводами комплекса «Форумлар мажмуаси» чуть было не затмили новости с другого континента — в ночь на понедельник в далекой от Узбекистана Боливии в отставку ушел президент этой страны Эво Моралес. Группы представителей российских СМИ закружили вокруг экспертов в надежде получить свежие комментарии по главному событию дня.

Казалось бы, новостные ленты, перегруженные ситуацией в Ла-Пасе, сведут на нет усилия по информационной поддержке конференции в Самарканде. Но организаторы умело вывели на журналистов хедлайнеров мероприятия: по традиции клуба «Валдай» большая часть сессий проходила в закрытом режиме, а журналисты активно работали в кулуарах конференции.

«Мы живем в очень интересное и опасное время, когда в Азии будут созданы новые системы безопасности, новое экономическое пространство», — заявил журналистам научный директор Германо-российского форума Александр Рар. По его словам, этим объясняется тот факт, что нынешняя конференция, по его мнению, самого авторитетного в мире экспертно-дискуссионного клуба «Валдай» проводится в Самарканде.

Как считает эксперт, сегодня в регионе уже нет того острого политического соперничества внешних сил. «Потому что именно Россия и Китай — главные игроки — не занимаются „большой игрой“, эти страны пытаются наладить отношения и создать общее», — считает известный политолог. Про США и Запад на площадке, возможно, и говорили, но до СМИ содержание дискуссии так и не дошло.

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев также считает, что легендарная «Большая игра» великих держав в Центральной Азии осталась «на уровне легкой дискуссии, не имеющей серьезного продолжения». По его оценке, новая политика открытости Узбекистана придаст импульс развитию всей Центральной Азии.

«Валдайский клуб» в Самарканде — это еще и различные точки зрения, которые не услышишь в официальных комментариях и релизах. Где еще на местных дискуссионных площадках можно поговорить, к примеру, о сложностях создания коалиции стран Центральной Азии в борьбе с радикализмом. Или о том, что конфронтация Индии и Пакистана затрудняет взаимодействие стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в борьбе с терроризмом.

Интенсивный обмен

Эксперты из Узбекистана пока в жаркие дискуссии по глобальным вопросам активно не вступают. Для них полем обсуждений стала специальная сессия «Узбекистан-Россия», посвященная вопросам сотрудничества двух стран.

«Мы собрались здесь на фоне беспрецедентной активизации узбекско-российского сотрудничества по всем направлениям», — сказал на открытии сессии директор ИСМИ Эльдор Арипов. По его данным, в 2019 году делегации двух стран на различном уровне обменивались визитами 150 раз. «За всю историю отношений такого интенсивного обмена не было» — добавил эксперт.

Впрочем, эксперты «Валдая» считают, что у коллег из Узбекистана накоплен весьма большой опыт в разработке многих вопросов в регионе. В первую очередь, в сфере вопросов безопасности.

«Они периодически всплывают, потому что рядом Афганистан. В Узбекистане накоплен колоссальный опыт и, главное, экспертиза по этому вопросу», — сказал журналистам председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий. Эксперт назвал итоги двусторонней сессии «очень компетентной дискуссией».

Своеобразным итогом встречи в Самарканде можно считать подписание соглашения между ИСМИ и клубом «Валдай», предусматривающего организацию совместных исследований, встреч и обмен информацией.

«Стороны, в частности, выразили желание совместно работать над формированием глобальной повестки дня, объективной оценки мировых политических и экономических процессов, укрепления связей интеллектуальной элиты России и Узбекистана, а также Центральной Азии в целом», — говорится в релизе клуба «Валдай» по итогам подписания документа. От того, насколько серьезно продвинутся в этой работе эксперты двух стран, будет зависеть уровень и острота дискуссий на следующих совместных мероприятиях.