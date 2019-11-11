Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящей в Самарканде 10−11 ноября. Текст опубликовало УзА.

В послании главы государства отмечено, что каждое заседание Валдайского клуба, считающегося авторитетной и востребованной экспертно-аналитической платформой, — это всегда заметное событие, вызывающее интерес специалистов и общественности во всем мире.

«За короткий период совместными усилиями центральноазиатских стран в регионе удалось создать принципиально новую атмосферу дружбы, добрососедства и сотрудничества. Существенно возрос уровень политического доверия, что позволяет сегодня эффективно решать жизненно важные внутрирегиональные проблемы. Найдены разумные компромиссы по вопросам государственных границ, водопользования, транспорта и торговли», — говорится в приветствии главы Узбекистана.

В послании подчеркивается, что Узбекистан привержен расширению многостороннего регионального сотрудничества. «Наша главная цель — превратить Центральную Азию в стабильный и экономически развитый регион, пространство мира и сотрудничества», — заявлено в приветствии президента Узбекистана.

«Российская Федерация — надежный стратегический партнёр и союзник Узбекистана. Наши отношения, основанные на исторических узах дружбы, интенсивно развиваются, наполняются новым практическим содержанием», — подчеркивается в послании главы государства.

«Мы в Узбекистане заинтересованы в том, чтобы максимально полно задействовать имеющийся огромный потенциал узбекско-российского сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, инвестиций, инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в реализации крупных трансрегиональных проектов. Особое значение придаем наращиванию связей в области культуры и образования», — сказано в послании Шавката Мирзиёева.

В приветствии выражена уверенность президента Узбекистана, что конференция клуба «Валдай» в Самарканде будет способствовать укреплению существующих и установлению новых прямых контактов между экспертно-аналитическими сообществами стран-участниц, а также надежда, что такие встречи обретут регулярный характер.

Напомним, тема конференции этого года — «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка». В мероприятии принимают участие более 70 экспертов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии, Таджикистана, Германии, Филиппин, Японии и Швеции.

В числе обсуждаемых на конференции тем — развитие макрорегиональной устойчивости, пути повышения уровня глобальной стабильности в условиях современного состояния мировой экономики, перспективы и подходы к будущему Азии. Отдельная сессия посвящена сотрудничеству Узбекистана и России.