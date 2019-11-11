Президент Боливии Эво Моралес, правивший страной почти 14 лет, объявил о своей отставке на фоне продолжающихся с октября протестов, сообщает РИА Новости.

После президентских выборов 20 октября в стране вспыхнули беспорядки. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские. Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в стране.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. Эво Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

В воскресенье на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе с поста. Выступая в последнем телеобращении, Моралес заявил, что бежать из страны не собирается.

Мексика предложила ему убежище на территории посольства в Ла-Пасе. По словам главы МИД страны Марсело Эбрарда, там уже находятся двадцать боливийских чиновников и депутатов.

Руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее госпереворотом и осудили происходящее.