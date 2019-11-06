Посещать Ташкентскую телебашню скоро можно будет без обязательного предоставления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента со ссылкой на администрацию телебашни. Дата вступления в силу изменения не уточняется.

«Новый порядок доступа увеличит поток отечественных и зарубежных туристов на Ташкентскую телебашню, которая является одной из главных достопримечательностей столицы», — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года был отменен действовавший в течение несколько лет и создававший неудобства запрет на фото- и видеосъемку на Ташкентской телебашне.