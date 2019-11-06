Делегация Узбекистана приняла участие в Международном инвестиционном туристском форуме «One Way — One History», который прошел 4 ноября в Туркестане (Казахстан).

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и глава Государственного комитета по развитию туризма Абдулазиз Аккулов, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

«С 2016 года в Узбекистане туризм определен одним из стратегических отраслей, тесное сотрудничество и совместные проекты с нашими соседями являются одним из наиболее значимых и приоритетных направлений. Поэтому одним из значимых является реализация проекта по созданию зоны Шелкового пути (внедрение режима Silk Visa)», — сказал вице-премьер. Вопрос внедрения Silk Visa быт также среди рассмотренных на форуме.

В рамках мероприятия прошли первый гастрономический фестиваль «Taiqazan — Гастрономический фестиваль стран Центральной Азии Великого Шелкового пути» и выставка-ярмарка работ ремесленников.