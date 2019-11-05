Тренерский штаб сборной Узбекистана во главе с главным тренером Вадимом Абрамовым изменил решение о трансляции товарищеского матча со сборной Кыргызстана, который состоится 9 ноября в Ташкенте. Ранее национальная команда попросила Ассоциацию футбола не транслировать встречу, но в итоге передумала, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АФУ.

Сборная Узбекистана попросила телеканал Sport TV не показывать встречу из-за нежелания раскрывать тактические ходы тренерского штаба перед игрой с Саудовской Аравией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии 14 января и попытки привлечь больше зрителей на стадион в матче с Кыргызстаном.

«Нас ждет серьезная игра против сборной Саудовской Аравии. У меня нет сомнений, что в этой встрече стадион будет полностью заполнен, но мы бы хотели, чтобы и в матче с Кыргызстаном было много болельщиков. Мы думали об этом, а также хотели устроить своего рода „сюрприз“ Саудовской Аравии. Поэтому не желали, чтобы игру транслировали на телевидении», — приводит слова Вадима Абрамова Daryo.uz.

Однако, по его словам, при принятии решения не учли болельщиков из областей, которым, может быть, затруднительно посетить встречу в Ташкенте.

«Но при рассмотрении этого вопроса мы не учли болельщиков из областей. Мне поступили разные звонки: „Вы так боитесь Саудовской Аравии?“ Нет, мы никого не боимся. Если телеканал Sport TV хочет транслировать матч, пожалуйста, пусть показывает. Мы не против. Кстати, за трансляцию мы не получаем денег», — добавил 57-летний специалист.

По итогам трех матчей отборочного турнира (четырех — у Сингапура) Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2).