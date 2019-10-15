Национальная сборная Узбекистана по футболу победила команду Сингапура в рамках третьего матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Матч, прошедший 10 октября на Национальном стадионе в Сингапуре, завершился со счетом 1:3.

Счет был открыт на 15-й минуте, когда полузащитник и капитан национальной сборной Одил Ахмедов забил со штрафного. В конце первого тайма (45+1') хозяева поля сравняли счет благодаря точному удару нападающего Исхана Фанди.

Во второй половине встречи дубль оформил полузащитник сборной Узбекистан Эльдор Шомуродов (51', 90+2').

Подопечные главного тренера Вадима Абрамова ранее разгромили Йемен (5:0). Предыдущий наставник сборной Эктор Купер был освобожден от должности после поражения от Палестины (0:2) в первом матче отборочного турнира.

После победы Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 6 очками. Параллельно идет матч между Саудовской Аравией и Палестиной, победитель которого может возглавить таблицу.

Следующий матч пройдет 14 ноября против Саудовской Аравии на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

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