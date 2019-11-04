Телеканал Sport не будет транслировать товарищеский матч между сборными Узбекистана и Кыргызстана, который состоится 9 ноября на столичном стадионе «Пахтакор». Об этом «Газете.uz» сообщили в руководстве спортивного телеканала.

14 ноября национальной команде предстоит матч против Саудовской Аравии в Ташкенте в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Ассоциация футбола попросила телеканала Sport не показывать встречу с Кыргызстаном, чтобы соперник по группе не смог увидеть тренерские наработки Вадима Абрамова.

«Ассоциация футбола Узбекистана попросила не показывать матч, так как он товарищеский. Это делается, чтобы немного скрыть от соперников (Саудовской Аравии — ред.) уровень подготовки команды и [физическое и психологическое] состояние, настроение игроков», — отметили в Sport, добавив, что с технической стороны телеканал готов к трансляции.

Ранее издание Tribuna.uz сообщило, что эта просьба исходила от главного тренера сборной Узбекистана Вадима Абрамова. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили источники в Ассоциации футбола.

По итогам трех матчей отборочного турнира (четырех — у Сингапура) Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2).