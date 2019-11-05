Директор Департамента прессы и медиа Ассоциации футбола Узбекистана Даврон Файзиев прокомментировал «Газете.uz» планируемый запрет на трансляцию товарищеского матча между сборными Узбекистана и Кыргызстана.

Как мы сообщали ранее, телеканал Sport не будет транслировать встречу Узбекистан — Кыргызстан, которая состоится 9 ноября на столичном стадионе «Пахтакор».

По его словам, решение принято тренерским штабом национальной команды во главе с главным тренером Вадимом Абрамовым.

«Это решение тренерского штаба. То есть штаб попросил Ассоциацию футбола [не транслировать игру], потому что нам предстоит матч с Саудовской Аравией. Это наш основной соперник, самая сильная команда в группе и основной претендент на выход с первого места на следующий этап отбора. Поэтому к этому матчу особенный подход, и наш тренерский штаб во главе с Вадимом Абрамовым готовит тактические новшества и не хочет показывать все свои карты», — заявил Даврон Файзиев.

Кроме того, отсутствие трансляции игры, как ожидается, должно привлечь больше зрителей на стадион.

«Вторая причина — желание привлечь больше зрителей. Это не закрытый матч, он открытый полностью. Кто хочет, может посетить стадион и посмотреть игру. Просто не будет трансляции на телевидении для того, чтобы тренеры отработали свои тактические ходы, возможно, розыгрыши штрафных…Матч могут посетить и журналисты, но снимать на профессиональную камеру нельзя. Можно освещать, снимать короткие сюжеты», — сообщил глава Департамента прессы и медиа АФУ.

Отмечается, что решение согласовано со сборной Кыргызстана. «Они тоже не против, потому что готовятся к важнейшему матчу против Японии», — добавил он.

Даврон Файзиев отметил, что практика отказа от трансляции по ТВ и раньше применялась в сборной. «Такая практика была. Были даже полностью закрытые матчи, куда не пускали ни зрителей, никого. Один из последних примеров — закрытый матч со сборной Кыргызстана при Самвеле Бабаяне», — напомнил представитель ассоциации

По итогам трех матчей отборочного турнира (четырех — у Сингапура) Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2).

Матч против Саудовской Аравии запланирован на стадионе «Пахтокор» 14 ноября.